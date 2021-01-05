Глава государства: В этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам

Президент подчеркнул, что земля Казахстана никогда не будет продаваться или предоставляться в аренду никаким иностранцам. Это необходимо понять каждому гражданину. В следующем году завершается срок моратория, введенного в отношении отдельных норм Земельного кодекса. Очень важный вопрос – введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому, в этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам и принять окончательное решение. Глава государства отметил также, что священная земля, оставленная нам предками – наше главное богатство. История Казахстана не ограничивается 1991 или 1936 годами. Казахи жили на этой земле и во времена Казахского ханства, и во времена Золотой Орды, Тюркского каганата, а также во времена гуннов и саков. История казахского народа ведется с древнейших времен. Но, в целом, историей должны заниматься не политики, а историки.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что разграничение границ с помощью международных соглашений ведется в последние несколько столетий. Ранее не было таких понятий, как делимитация и демаркация. В свое время, когда, под руководством Елбасы, Казахстан вел упорную работу по решению пограничных вопросов, некоторые политики и общественные деятели не считали это очень важным делом. Время доказало, что работа по делимитации границ была крайне важной. В настоящее время все границы Казахстан утверждены двусторонними договорами, признаны на международном уровне, никто не может их оспаривать. По словам Главы государства, в ответ на провокационные выпады отдельных граждан иностранных государств, выражающих сомнения в территориальной целостности Казахстана с целью нарушить добрососедские отношения нашей страны с соседними государствами, наряду с ответными заявлениями, должна проводиться взвешенная, ответственная разъяснительная работа. Нужно быть готовыми к защите национальных интересов любыми методами. Также Президент РК отметил, что есть один неотложный вопрос, который необходимо решать в связи с нехваткой населения в сельских населенных пунктах. В результате массового переселения жителей в города, во многих селах, особенно в приграничных районах, резко уменьшилась численность населения. Уделяется внимание тому, чтобы в северных и восточных регионах создавались условия для переселения жителей из южных областей. Это очень важный и связанный с национальной безопасностью вопрос. Поэтому, по различным причинам замедлившееся в последние годы переселение и размещение в указанных регионах будет активизировано. Местные исполнительные органы должны заниматься этой работой не для красивой отчетности, а с позиции государственных интересов и реальной помощи соотечественникам. kazinform