Глава государства провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в Послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию.

– Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, Уполномоченный по правам человека, представители Парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы, – отметил Президент.

Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

– По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия Президента, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.

– Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в Послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов, – сообщил Президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.

– Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные Рабочей группой поправки, позволяющие Правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа Парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом, я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные Рабочей группой, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения приниципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

– Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент.

В завершение Глава государства выразил признательность членам Рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.

– Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.