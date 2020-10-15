Глава государства принял участие в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен»

Глава государства, поздравив участников мероприятия с юбилеем Абая, отметил, что почитание памяти поэта – это наш общий долг.

– Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творческое наследие поэта – достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для подрастающего поколения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что обновить наше общество мы сможем, только трудясь во благо народа и избавившись от «пяти врагов», упомянутых Абаем. По мнению Президента, надежное функционирование системы «Ответственное государство — ответственное общество — ответственный человек» напрямую связано с благородными качествами, о которых писал поэт.

– Для этого сегодняшнее поколение должно обращаться к наследию Абая и духовно совершенствоваться. Этот памятник должен вдохновлять молодежь. Абай и его мудрые сыновья Акылбай и Турагул, продолжившие его слова и дела, – это личности, которые служат примером для страны. Памятник символизирует преемственность поколений, взаимное уважение отца и детей. Воспитание должно стать одним из главных факторов, формирующих высокие качества нации! – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что в этом году празднованию 175-летия Абая придавалось особое значение. В нашей стране и за рубежом были проведены масштабные мероприятия, на которых пропагандировалось наследие поэта, к его творчеству приобщали подрастающее поколение.

– Во время юбилея мы не допустили расточительства. Считаю, что это один из способов избавиться от «хвастовства» и «суетных хлопот», которые критиковал Абай. Наследие великого мыслителя – бесценное достояние, открывающее путь к дальнейшему процветанию нашей страны. Пусть благородный дух Абая приведет нас к великим целям! – сказал Касым-Жомарт Токаев.

После церемонии открытия Президент посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрлі». Музей Абая был открыт в 1940 году в честь 95-летия со дня рождения поэта. Это первый в истории Казахстана литературно-мемориальный музей.

К 175-летию поэта была проведена реконструкция залов музея, обновлены фасад и прилегающая территория. Памятник «Ұлы ақын Абай ұлдарымен», торжественно открытый Главой государства, расположен на территории этого музея. Президенту была представлена экспозиция музея. Посетители музея могут не только увидеть экспонаты, но и с помощью современных технических средств ощутить дух времени, в котором жил Абай, услышать, как звучат национальные музыкальные инструменты. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу мультимедийного зала.

Президент осмотрел залы «Детство поэта», «Становление поэта», «Творчество поэта», «Поэтическая школа Абая», «Семья», «Слова назидания», повествующие об основных этапах жизни и творчества великого мыслителя.

г. Семей