Гимнастки на пьедестале

Юные гимнастки из Риддера стали призёрами открытого турнира в южной столице.

В Алматы завершился открытый турнир Школы художественной гимнастики Натальи Кузнецовой «Айголек». В ходе заключительного этапа соревнований определили победителей по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта в этом виде.

В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из Риддера. Они достойно выступили и оказались в числе призёров.

Так, Айгерiм Айдарбекова заняла второе место. Также с серебряной наградой завершила своё выступление Арай Асылбек. Карина Хамитова взяла третье место. Девочек тренирует Алёна Панченко. С удачным выступлением команду поздравил аким моногорода Дмитрий Горьковой.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер