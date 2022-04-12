Спорт
Гимнастки на пьедестале
Юные гимнастки из Риддера стали призёрами открытого турнира в южной столице.
В Алматы завершился открытый турнир Школы художественной гимнастики Натальи Кузнецовой «Айголек». В ходе заключительного этапа соревнований определили победителей по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта в этом виде.
В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из Риддера. Они достойно выступили и оказались в числе призёров.
Так, Айгерiм Айдарбекова заняла второе место. Также с серебряной наградой завершила своё выступление Арай Асылбек. Карина Хамитова взяла третье место. Девочек тренирует Алёна Панченко. С удачным выступлением команду поздравил аким моногорода Дмитрий Горьковой.
Ерик Абитов
Фото из открытых источников
Риддер