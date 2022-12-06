Гимн молодости, жизни и любви

Красочную феерию чувств и захватывающие воображение игры разума подарили восточноказахстанской публике артисты театра «Жаңа ғасыр» в рамках гастрольного турне по республике.

На сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра при поддержке «Казцинка» состоялись первые гастроли молодого творческого коллектива из Алматы. Столь яркое знаковое событие в культурной жизни региона ознаменовало празднование 85-летнего юбилея Героя Труда РК, народного артиста СССР и РК, лауреата Государственных премий и всенародно любимого артиста Асанали Ашимова. Мастер – основатель труппы, её идейный вдохновитель, наставник для десятков учеников, выпускников академии искусств имени Т. Жургенова.

Театр «Жаңа ғасыр» открылся всего четыре года назад. И сразу громко заявил о себе неординарными постановками, в которых чётко прослеживаются авторский почерк и стиль, философия мэтра отечественного театра и кино Асанали Ашимова.

– Ушли мои партнёры по сцене, мои режиссёры. Поэтому я в настоящее время лишь преподаю, ставлю спектакли. Должность художественного руководителя театра мне очень близка, – признался во время интервью Асанали Ашимович.

За столь короткое время труппа создала интересный и разнообразный репертуар, знакомящий зрителей как с шедеврами мировой классической литературы, так и с произведениями современной драматургии.

– Хорош тот театр, который находит контакт со зрителем. А в наших спектаклях, совершенно разных по жанру, форме, характерам, мы стараемся поднимать актуальные темы, – отметил художественный руководитель театра.

Вниманию зрителей были представлены четыре спектакля на государственном языке. Это пластичная и невероятно зрелищная музыкальная драма «Король Лев», а также лёгкая, ироничная комедия «Летучая мышь» по мотивам всемирно известной оперетты Иоганна Штрауса.

– В своей социальной деятельности большое внимание мы уделяем культурной составляющей. Как известно, без культуры нет народа, нет нации. Она наполняет души людей светом, возвышая их, одухотворяя. И проект легендарного Асанали Ашимова, поддержанный нашей компанией в Усть-Каменогорске, в этом ещё раз убеждает. Очень важно, что постановки прошли на государственном языке, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев.

Действительно, чувствовалось, что молодые артисты наделены богатым арсеналом выразительных средств, музыкальностью, а также обаянием драматической игры. Пьесу для поэтической постановки «Последний звонок» о школьной дружбе, верности идеалам и светлым чувствам, а также о неизбежно уходящей молодости артисты написали для себя сами.

– Наши артисты в равной степени свободно владеют как актёрским, так и режиссёрским мастерством. Мы их только направляем и поправляем, – сказал главный режиссер театра Талгат Кубеков.

Вместе с тем определяющей в деятельности театра, его идейно-творческих устремлениях является творческая величина его вдохновителя – Асанали Ашимова.

– Общение с ним у нас не ограничивается репетициями и сценой. Он неравнодушен к нашей личной и творческой судьбе, опекает нас, помогает каждому из нас проложить свой уникальный путь, – поделился актёр Куаныш Кудайберген.

Куанышу посчастливилось сыграть роль самого Ашимова в пронзительной и откровенной, обжигающей своей правдивостью документальной драме «Линия судьбы», поставленной по дневникам самого мэтра. Финал спектакля «Линия судьбы» прозвучал гимном продолжающейся жизни.

По словам самого Асанали Ашимова, выстоять во время любых испытаний в жизни способна лишь всепобеждающая и всеутверждающая сила любви.

По завершении автобиографического спектакля на сцену поднялся сам юбиляр. Публика приветствовала его стоя, несмолкающими овациями, не скрывая своего восхищения талантом, несгибаемым характером личности и творческими успехами его воспитанников.

– В школьном возрасте я не любил актёров. Так, не любя, я пришёл в искусство, но ухожу, обожая этот труд и всех актёров, – сказал Асанали Ашимович.

Символично, что свои первые шаги в искусстве он сделал именно здесь, в Восточном Казахстане, в 1956 году в Бухтарме снимали фильм с участием подающего большие надежды студента. Спустя 66 лет он уже один из самых титулованных в Казахстане артистов театра и кино. В истории культуры Асанали Ашимову отведено особое место.

Дарья Шавлева

Фото пресс-службы ВКО драмтеатра