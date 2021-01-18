«Гибкий путь» 

Спортсмен из Урджарского района занял седьмое место в турнире мирового уровня по дзюдо.

Ерлан Серикжанов дошёл до четвертьфинала первого в этом году международного турнира серии «Мастерс» по дзюдо, прошедшего с 11 по 13 января в Дохе (Катар). Эти соревнования отличаются очень высоким уровнем и конкуренцией, турниры этой серии – третьи в иерархии. Больше очков (в мировом рейтинге) дают только на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В весовой категории до 66 килограммов, в которой выступал Ерлан Серикжанов, было 30 спортсменов из 16 стран мира. В первых двух схватках ему противостояли опытные соперники – серебряный призёр чемпионата Европы в 2017 году Абдула Абдулжалилов (РФ) и серебряный призёр чемпионата мира 2019 в Токио Лим Хвана Ким (Корея). Он победил их чистыми бросками.

Однако в четвертьфинале монгольский дзюдоист

Херлен Ганболд оказался сильнее Ерлана. У Серикжанова был шанс взять бронзу турнира, но в противостоянии с трёхкратным чемпионом Европы и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира Важей Маргвелашвили (Грузия) удача встала на сторону последнего. По итогам турнира Ерлан Серикжанов занял седьмое место.

Отметим, что участие в DohaJudoWorld Masters – 2021 – не первое выступление спортсмена на высочайшем уровне. В 2018 году в Баку он завоевал серебро на чемпионате мира, а в 2019 году в ОАЭ стал чемпионом Азии по дзюдо.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников