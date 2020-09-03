Герой нашего времени 

Сотрудники НАО «МУС» продолжают работу на передовой борьбы с пандемией, в их числе и врач-ординатор кафедры клинической и радиационной онкологии имени профессора Д. Р. Мусинова Асхат Кабыкенов. В составе медицинских бригад он отработал в инфекционном стационаре на базе Дома студентов № 2.

Асхат Кабыкенов – хирург-онколог Центра ядерной медицины и онкологии. Несмотря на то, что его профессиональная деятельность далека от работы инфекционистов, эпидемиологов или реаниматологов, в тяжелый для страны период пандемии он не смог остаться в стороне. Чувство врачебного долга, стремление помочь людям побудило стать одним из медиков-добровольцев. К слову, для Асхата Амангельдыевича это уже второй выход в «красную зону», первую смену ещё в середине июля в самый пик заболевания он отработал в инфекционном стационаре на базе отделения челюстно-лицевой хирургии университетского госпиталя НАО «МУС».

– Заходить в первый раз в инфекционный стационар было очень сложно, особенно под влиянием тревожных новостей о коронавирусной инфекции. Было тяжело как эмоционально, так и физически, ведь это другая специальность, пришлось многое осваивать, вспоминать из курса обучения, – говорит Асхат Кабыкенов. – Работали тремя бригадами, сменяя друг друга каждые четыре часа. Сложность представляла и работа в СИЗ, жара, к тому же было очень много пациентов, стационар был перегружен. В первые дни очень уставали, осваивались, но нужно отдать должное врачам-инфекционистам, нашим корифеям университета, таким как Имдат Эфендиев, Ербол Смаил, Сауле Маукаева – они во всём нам помогали, обучали, давали советы, консультировали. Был строгий контроль за нашей работой.

Несмотря на всю тяжесть работы в инфекционном стационаре в самый пик заболевания, врачу-онкологу удалось справиться с новой для себя специальностью. Асхат Кабыкенов успешно отработал полную смену на одном из сложнейших участков. Более того, с 14 августа он вновь заступил на смену, теперь уже в инфекционном стационаре на базе Дома студентов № 2.

– Решиться на это второй раз оказалось гораздо легче. Мы понимали, что нас ждет, как нужно работать. К тому же тяжелые условия работы в первую смену стали хорошей подготовкой, мы уже знали, как оказывать помощь пациентам с тяжелой формой заболевания, что делать, когда у пациентов высокая температура, одышка, как лечить сопутствующие заболевания, – рассказывает врач.

Асхат Кабыкенов отметил, что на данный момент пациентов, в том числе и с тяжелой формой заболевания, стало значительно меньше. Медикам удалось поднять уровень оснащения, обеспечения лекарственными препаратами, подходы лечения COVID-19.

– Был случай, в стационаре лежала наша коллега-пенсионерка в возрасте 93 лет с тяжелой формой болезни. У неё было двухстороннее тотальное поражение лёгких, низкий уровень сатурации. Мы очень боялись, что не удастся спасти её жизнь, но вопреки всем опасениям справились – она пошла на поправку. Это яркий пример того, что наша медицина набирается опыта, крепнет, становится смелее в борьбе с таким опасным вирусом, как COVID-19. Это вселяет уверенность, что мы сможем преодолеть все трудности, – отмечает Асхат Кабыкенов.

28 августа у Асхата завершилась вторая смена в инфекционном стационаре. Дни, проведённые в «красной зоне», врач-онколог оценивает как бесценный опыт. Такие специалисты, как Асхат Кабыкенов, безусловно, герои нашего времени, люди, заслуживающие огромного уважения и благодарности, именно благодаря их труду и самоотверженности у нашей страны есть все шансы побороть опасный вирус и в скором времени вернуться к привычной жизни.

Флора Левина

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