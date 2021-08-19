Героическая профессия

Пограничники Восточно-Казахстанской области отметили свой профессиональный праздник.

Пограничная служба Республики Казахстан создана в 1992 году. Это важнейший орган, который обеспечивает безопасность граждан страны. Именно 18 августа 1992 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об образовании пограничных войск». Особый день для казахстанских стражей государственной границы вошёл в перечень утверждённых профессиональных праздников в 2012 году.

– Пограничник – профессия многоплановая, можно сказать, героическая, требующая хорошей подготовки, – рассказала офицер пограничной службы ВКО в отставке Асель Нуриева. – Условия службы на отдалённых заставах бывают нелёгкими. Порой приходится нести службу без света, воды и других благ цивилизации.

Отметил свой профессиональный праздник и личный состав Департамента пограничной службы КНБ РК по ВКО. Свыше 300 военнослужащих этого подразделения поощрили за хорошую службу грамотами и ценными подарками.

– Пограничной службе КНБ доверена охрана государственной границы, это большая ответственность, – поделился сотрудник Департамента ПС КНБ РК по ВКО капитан Даулет Каханов. – Поэтому наша главная цель – охранять и защищать целостность нашей страны.

Восточный Казахстан граничит с одним регионом Китая и с двумя регионами России. Пограничники ВКО охраняют государственную границу протяжённостью 874 километра. Так, Риддер, Алтай, Бескарагайский, Бородулихинский и Шемонаихинский районы граничат с сопредельной Россией. Урджарский, Зайсанский, Тарбагатайский, Курчумский и Катон-Карагайский районы граничат с Китайской Народной Республикой.

Обязанность по охране этих рубежей возложена на подразделения Департамента ПС КНБ по ВКО. Поэтому пограничники глубоко осознают возложенный на них груз ответственности, самоотверженно трудятся и безупречно исполняют свои обязанности.

Так, за семь месяцев текущего года пограничной службой ВКО пресечено около 500 фактов нарушения границы. Выявлено 48 фактов незаконной перевозки оружия и боеприпасов, 12 фактов незаконной перевозки наркотических средств, 28 фактов незаконной перевозки контрабандных предметов через границу и около 36 фактов попытки пересечения границы по поддельным документам.

Управления Департамента ПС КНБ РК по ВКО в последние годы по многим показателям занимают лидирующие позиции по республике.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников