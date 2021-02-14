Герои необъявленной войны 

32 года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск пересекла советско-афганскую границу, завершив афганскую войну. Сегодня это день скорби и памяти обо всех погибших воинах-интернационалистах.

Более 22 тысяч казахстанцев прошли через горнило войны, свыше 900 погибли, тысячи молодых ребят получили ранения и вернулись домой инвалидами.

О героях той войны рассказала специалист истории Риддерского историко-краеведческого музея Светлана Никифорова. С 1979 по 1989 годы из Риддера (в те годы – Лениногорск) ушли на необъявленную афганскую войну 196 юношей. Вернулись в «черных тюльпанах» пятеро.

18 августа 1980 года на Коноваловском кладбище со всеми воинскими почестями похоронили Александра Мещерякова. Стрелок, рядовой гвардии погиб в бою в районе населённого пункта Калаи 8 августа. Он был посмертно награждён орденом Красной Звезды.

В неравном бою с душманами под небольшим афганским селением Карезак 2 декабря 1980 года погиб рядовой, пулемётчик Сергей Мусохранов. За отвагу, смелость и мужество он также посмертно награждён орденом Красной Звезды.

С фотографии на обелиске смотрит ещё один юноша в военной форме десантника – голубой берет, тельняшка, грустные, задумчивые глаза… Рядовой гвардии, разведчик Александр Беляев погиб при выполнении боевой задачи, охраняя дорогу для большой колонны большегрузных наливников-бензовозов 5 июля 1980 года в районе кишлака Санги-Шанда. Александр был посмертно награждён орденом Красной Звезды.

25 июля 1982 года в одной из боевых операций в составе военно-десантных войск Владимир Байгачев подорвался на мине. За проявленные смелость и героизм он был посмертно награждён медалью «За боевые заслуги». Эта медаль ценится военными выше орденов, потому что представляли к медали только за личное участие и отвагу в бою.

10 декабря 1981 года проводили в последний путь Сергея Степанова, который спасая командира, погиб от пули снайпера в районе кишлака Каласти-Кази, что в провинции Кунар. За мужество, проявленное в бою, он посмертно награждён орденом Красной Звезды.

– Афганская война легла на плечи призывников – вчерашних школьников. Они проявили себя достойными воинами, способными не только храбро сражаться, но и профессионально овладевать самой сложной боевой техникой, – говорит Светлана Никифорова.

Сегодня воины-интернационалисты Риддера совместно с другими организациями проводят огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно в день вывода советских войск из Афганистана, на Коноваловском кладбище, где похоронены четверо ребят, проводится памятная акция. Во Дворце культуры каждый год проходит фестиваль солдатской и «афганской» песни, вечером в сквере «афганцев» – акция «Зажги свою свечу».

5 мая 2007 года в сквере «афганцев» был открыт мемориальный «закладочный камень», а 5 июля 2013 года в торжественной обстановке открыли памятник погибшим воинам-интернационалистам. В Риддерском музее хранятся личные вещи, письма, документы, награды, фотографии героев.

– Трагическая афганская война останется в истории свидетельством ратной доблести наших ребят, символом стойкости воинов-интернационалистов, – отмечает Светлана Никифорова. – Низкий поклон родителям, которые воспитали и привили самоотверженность и величие духа в сердцах своих сыновей. Мы обязаны сохранить память о тех, кто погиб, и выразить благодарность тем, кто выстоял и сегодня принимает активное участие в общественной жизни, вносит свой вклад в процветание области и страны.

Дарья Антон

Фото из архива Риддерского историко-краеведческого музея