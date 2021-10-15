Георгий Гребенщиков: талант вне времени

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» – пожалуй, эта строчка из всем известной песни как нельзя лучше подходит для описания XXVIII Гребенщиковских чтений, которые прошли в Шемонаихинском историко-краеведческом музее.

На малой родине Георгия Дмитриевича Гребенщикова – в Шемонаихинском районе – высоко ценится его писательский талант. Без малого тридцать лет здесь проходят чтения, посвящённые жизни и творчеству известного земляка. В прошлом году мероприятию помешали состояться карантинные ограничения, поэтому нынешняя встреча была вдвойне радостной.

По давно сложившейся традиции выступили несколько докладчиков – они поделились своими открытиями.

Началом встречи стала презентация «Хан-Алтай» глазами юных выдрихинцев». Татьяна Фоминых и Талант Мадетов рассказали о книге, которая была напечатана Общественным советом Усть-Каменогорска, а иллюстрирована юными художниками из Выдрихи.

Забегая вперёд, отметим, что «Хан-Алтай» – уже вторая книга Георгия Гребенщикова, которую выпустили в прошлом году по инициативе методиста по связям со СМИ Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Аллы Доценко. В книгу помимо произведения автора также вошли научные статьи Светланы Царегородцевой, которая занимается изучением жизни и творчества Георгия Гребенщикова.

В 2017 году при поддержке Восточно-Казахстанского областного акимата тиражом 500 экземпляров была издана автобиографическая повесть «Егоркина жизнь». Составителем книги выступила Алла Доценко, редактор – Геннадий Пуссеп, дизайнер – Елена Гаврилова. К слову, «Егоркину жизнь» также иллюстрировали юные выдрихинцы.

– Хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с богатым литературным наследием Георгия Гребенщикова, открыли его уникальность, – отметила Алла Доценко. – Отрадно видеть, что с каждым годом увеличивается количество исследователей творческого наследия писателя-земляка, самое главное, что интерес есть у подрастающего поколения. Думаю, было бы замечательно, если бы в Усть-Каменогорске появилась улица Георгия Гребенщикова.

Один из первых исследователей творчества писателя – старший научный сотрудник Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Ольга Тарлыкова затронула тему «Чтоб вместе за Отчизну умереть». Её доклад о том, как люди, оказавшиеся в годы Великой Отечественной войны в эмиграции, переживали за судьбу Родины, помогали как могли. В их числе и Георгий Гребенщиков. Пронзительной нотой прозвучало его письмо сыну Анатолию, который долгое время не выходил на связь с отцом.

Доклад заведующей методико-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки имени О. Бокея Усть-Каменогорска Ирины Каланчиной был посвящён женским образам в романе Георгия Гребенщикова «Чураевы».

– Образ женщины в этом романе играет немаловажную роль, можно сказать, определяющую, – поделилась Ирина Каланчина. – Потому что многие поступки героев вызваны именно отношением к женщине. Мне было интересно проследить трансформацию женского образа в произведении. Вообще, творчество Гребенщикова хочется изучать. Это настолько интересный, глубокий писатель. Каждый раз читая его, мы делаем новые открытия. Читать его нужно, чтобы понять себя, историю…

Какой же литературный вечер без прочтения стихов, отрывков из прозаических произведений и исполнения песен? Ученик четвёртого класса Выдрихинской школы Кирилл Мышеловский артистично прочитал отрывок из произведения «Хан-Алтай», редактор учебников в Центре образовательных программ Назарбаев Интеллектуальной школы Нур-Султана, поэтесса Ирина Бурлак представила свои стихи, а Ольга Перевозова исполнила песню, которая давно уже стала негласным гимном Выдрихи.

Не обошлось и без подарков. Музей пополнился сборником стихов Валентина Голиненко «Песни степных ковылей», который подготовила и издала районная библиотека, авторскими книгами Ольги Тарлыковой, Ирины Каланчиной. Бесспорно, самым ценным подарком стал «Хан-Алтай» Георгия Гребенщикова.

Из-за пандемии зарубежные гости не смогли приехать на XXVIII Гребенщиковские чтения, всё же они не остались в стороне от столь значимого события. Российский историк-востоковед кандидат философских наук, доктор исторических наук заведующий отделом наследия Рерихов Музея Востока Владимир Росов передал свою книгу «Георгий Гребенщиков: сын Белухи» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха».

– Гребенщиковские чтения для нашего музея – брендовое мероприятие, – резюмировала директор Шемонаихинского историко-краеведческого музея Наталья Дубинчик. – Мы каждый год его ждём и радуемся, что интерес к творчеству замечательного писателя Георгия Гребенщикова возрастает.

В заключение мероприятия Натальи Дубинчик вручила благодарственные письма всем участникам за значительный вклад в изучение творческого наследия выдающегося писателя-земляка.

Александра Исаева

Фото Натальи Рудаковой

Шемонаихинский район