Геологи ищут и находят

В Маралдинском сельском округе Курчумского района ведётся разведка месторождений золота.

В течение последних трёх лет осуществляет разведку ТОО «ГРК Маралиха». В настоящее время геологи работают на участке «Васильевский». Комплекс изыскательских работ включает вскрышные работы, прокладку шурфов и бурение скважин.

По информации ТОО «ГРК Маралиха», проект нацелен на открытие и дальнейшую разработку крупнообъёмных месторождений золота. Результаты уже проведённых геологических изысканий дают на это надежду. Кроме добычи планируется строительство и запуск горно-обогатительного комбината. Это, кроме всего прочего, позволит создать рабочие места для сельских жителей.

Стоит сказать, что в Курчумском районе разработка золотоносных месторождений велась и в былые времена. В военные и послевоенные годы на территории того же Маралдинского сельского округа работали шахты по добыче этого драгоценного металла.