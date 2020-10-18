Гении, известные миру 

В Эфиопии состоялся семинар «Культурное наследие Великой степи», посвящённый двум значимым для казахского народа датам – юбилеям Абая Кунанбайулы и аль-Фараби.

Мероприятие, участие в котором приняли представители Министерства иностранных дел Эфиопии, Института изучения проблем безопасности, студенты Университета Аддис-Абеба, прошло в Посольстве Казахстана в Эфиопии.

Посол Барлыбай Садыков познакомил собравшихся с богатым творческим наследием казахского поэта и просветителя Абая и учёного-востоковеда аль-Фараби, а также рассказал об их влиянии на современную культуру не только Республики Казахстан, но и всего мира.

Для того чтобы участники семинара поближе познакомились с яркими представителями Великой степи, конференц-зал оформили наглядными стендами об Абае и аль-Фараби, книгами об их жизни и творчестве, а также предметами быта казахской национальной культуры.

Неподдельный интерес и тёплые отклики вызвали песни Абая, исполненные на казахском языке сотрудниками посольства.

Помимо этого, жители далёкой Эфиопии посмотрели фильм о социально-экономическом, культурном положении современного Казахстана.

Александра Исаева

Из открытых источников