Где ваши маски?

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушение установленных санитарных требований в регионе, составила свыше 1 миллиона тенге.

Восточноказахстанцы продолжают игнорировать меры предосторожности. В основном не носят маски.

Так, 12 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрированы 32 факта нарушения масочного режима, установленного главным государственным санитарным врачом области. Вместе с тем наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, а также в общественном транспорте, где пассажиры находились без медицинских масок. Общая сумма штрафов составила 218 775 тенге.

В Семее выявлено 25 фактов нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составлены 14 протоколов на общую сумму 1 108 460 тенге. Взыскано 5 штрафов на сумму 218 775 тенге.

В Риддере наложены 5 штрафов на сумму 218 775 тенге, из них 3 штрафа — за обслуживание посетителей без масок, два штрафа – за осуществление деятельности непродовольственных магазинов в выходной день (воскресенье).

В районе Алтай зарегистрированы 9 нарушений по несоблюдению масочного режима на 5 торговых объектах и четырёх коммунальных предприятиях Серебрянска.

В Бескарагайском районе выявлено 6 нарушений. Составлены материалы в отношении четырёх граждан за нарушение масочного режима, ими выплачены штрафы в размере 30 МРП, или 87 510 тенге. Так как штрафы были оплачены в течение семи дней, их размер составил 50 % от первоначальной суммы.

В Глубоковском районе выявили 6 нарушений масочного режима жителями. Общая сумма штрафа составляет 262 530 тенге.

В Зайсанском районе зарегистрированы 3 нарушения. В Зайсане посетители без медицинских масок находились в районной центральной больнице, торговом доме Central Market, а также в одном из магазинов села Сартерек. Каждому из нарушителей выписан штраф – 15 МРП.