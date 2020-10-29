Где ваша маска? 

В Семее продолжаются рейды по соблюдению санитарно-эпидемио-логических требований.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ВКО сотрудники полиции вы-шли в рейд по улицам города. Стражи порядка проверяют горожан на соблюдение масочного режима и напоминают о запрете на проведение массовых мероприятий. В вечернее время мониторинговые группы из сотрудников полиции и ККБТУ инспектируют кафе и рестораны на соблюдение санитарных норм.

– Сегодня в рейд вышли около 70 сотрудников полиции. Они беседуют с семейчанами, поясняют, что необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, – рассказал начальник МПС УП Семея майор полиции Мейрбек Нурекенов. – Также осуществляем проверки в увеселительных заведениях, чтобы там по вечерам не проводились массовые мероприятия.

Стражи порядка подчёркивают: главная цель рейдов – разъяснить людям, что пренебрегать установленными мерами безопасности нельзя, ведь от этого зависят жизнь и здоровье горожан.

Всего с 17 октября выявлено около 80 нарушений. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Флора Левина

Семей