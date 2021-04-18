Где родился, там и пригодился

В этом году 30-летний юбилей отмечает бескарагайский врач-хирург Арнур Байболов. Ему посчастливилось появиться на свет в тот знаменательный год, когда наша страна обрела суверенитет.

Арнур Байболов родился 27 апреля 1991 года в селе Бегень Бескарагайского района в обычной семье сельских тружеников. Отец Кусбек Калышович занимается домашним хозяйством, а мать Дана Есболовна работает специалистом в Центре занятости.

Ещё у Арнура есть три сестры. Старшая, Гульнара, работает в Бескарагайской центральной районной больнице реаниматологом, средняя, Динара, домохозяйка, живёт в селе Кайнар, младшая, Дидарханым, ещё учится в 10-м классе Бегенской средней школы.

– После окончания школы в родном посёлке поступил в Медицинский университет Семея, – говорит Арнур Байболов. – Там же прошёл интернатуру в областной и Центральной городской больнице в качестве врача-хирурга. Никогда не забуду свою первую операцию по удалению аппендицита, мне нужно было провести её на 100 процентов самостоятельно. Очень волновался, но всё прошло успешно.

В 2016 году Арнур Байболов устроился на работу по государственной программе «С дипломом – в село» в Бескарагайскую центральную районную больницу. Теперь трудится хирургом в поликлинике, ведёт приём пациентов, а также ассистирует во время операций в стационаре.

Стоит отметить, что молодой медик проводит большую разъяснительную работу по предупреждению детского и взрослого травматизма, различных заболеваний. Как здесь не вспомнить лекарей древности, которым платили не за количество выздоровевших больных, а за число здоровых пациентов. Арнур занимается пропагандой активного образа жизни. Нередко проводит беседы с пациентами по профилактике вредных привычек. Сам с радостью играет в волейбол и теннис.

– По моему мнению, личный пример – не лучшее средство убеждения, а единственно верное, – добавил Арнур. – Чем больше в стране будет здоровых, жизнерадостных граждан, тем выше будет благосостояние общества и его конкурентоспособность. Считаю, что государство только с сильной физически и духовно нацией может войти в число 30 наиболее развитых стран мира.

Родившись на заре независимости Республики Казахстан, Арнур Байболов вместе с государством рос и мужал, укрепляя веру в светлое будущее своего народа.

Арнур считает, что благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева он живёт в мире и согласии, получил хорошее образование, к чему причастны не только его родители и педагоги, но и односельчане, которые воспитывали в нём лучшие качества характера. Ведь для медика очень важно быть добрым и отзывчивым.

Благодаря реализации государственных программ, направленных на поддержку молодых кадров, наш герой получил возможность работать по специальности, заниматься любимым делом.

– Рад, что судьба улыбнулась мне, – признаётся врач. – С удовольствием работаю в родном крае, в новой больнице, где созданы все необходимые условия. Здания центральной районной больницы благоустроены, оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Здесь царит чистота и уют, трудится сплочённый профессиональный коллектив. Благодарен своим опытным коллегам, которые ежедневно помогают мне нарабатывать достойную практику. К слову, я успел получить вторую специальность трансфузиолога, который лечит заболевания крови и плазмы.

Арнур Байболов – счастливый семьянин. Его супруга Айгерим тоже медик – терапевт. Сейчас воспитывает их трёхлетнего сына Али-Имрана.

Арнур поздравляет своих коллег и всех земляков с предстоящим юбилеем независимости РК, желает крепкого здоровья, благополучия каждой семье и процветания Казахстану. Мы же в свою очередь поздравляем его с днём рождения!

Елена Пашке

Фото из архива Арнура Байболова