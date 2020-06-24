Где родился, там и пригодился

История государственной служащей Назиры Идрисовой из села Бескарагай доказывает – не важно, где ты работаешь, главное, чтобы плоды твоего труда приносили пользу людям.

Назира родилась в селе Бескарагай. После окончания Больше-Владимирской средней школы поступила в Семипалатинский Государственный педагогический институт на специальность «учитель английского языка».

– С дипломом университета ездила в США на три месяца по программе Work&Travel, – вспоминает Назира Идрисова. – Затем устроилась работать учителем в родном селе, мечтая в будущем получить должность в министерстве. Наставник посоветовал мне делать первые шаги на трудовом поприще в своем родном маленьком селе.

Последовав совету, Назира стала учителем, параллельно – организатором движения молодежи, школьного радио, телевидения и молодежного театра. С постановкой «Кыз-Жибек» самодеятельные артисты объехали весь регион. В этот период она участвовала в различных семинарах по молодёжной политике, религии, гендерному равенству, работе с НПО, а также стала лучшим молодым учителем года, победила в республиканском конкурсе «Молодой сельский учитель» и взяла премию «Жастар».

– Одновременно заочно училась в Семипалатинском Государственном университете имени Шакарима по специальности «государственное и местное самоуправление», – добавила Назира. – В родном селе меня заметили как молодого перспективного специалиста. Планировала принять участие в программе «Болашак». Но аким района убедил, что нужно работать в сфере внутренней политики. Это как раз то, что мне всегда нравилось. Еще два с половиной года занимала должность первого заместителя председателя районного филиала партии Nur Otan, пройдя собеседование в столице. Один год являлась руководителем отдела культуры Аягозского района. Это тоже был вызов, показать, что могу добиться успеха и в другом районе, где на этот период выпали крупные областные и республиканские мероприятия – финал конкурса «Родная земля – золотая колыбель» и республиканский турнир по қазақ күресi.

Мечта, которой она грезила в самом начале трудового пути, отчасти сбылась. Некоторое время девушка работала в Министерстве культуры и спорта РК в комитете по развитию языков. Затем вернулась в Бескарагай, где открылась вакансия ведущего специалиста отдела внутренней политики, а позже Назира возглавила его, пройдя конкурсные

процедуры.

– Два года я училась в Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «государственная политика», – сообщила Назира. – Выбрала тему магистерской диссертации «Политика противодействия религиозному экстремизму». В Академии большое внимание уделялось работе с людьми, основами НR, выходу из конфликтных сложных ситуаций, проходили уникальные тренинги, шел колоссальный обмен опытом с ребятами из разных регионов.

И вновь она вернулась на свое место руководителя отдела внутренней политики Бескарагайского района. При постоянной учебе и загруженности Назира находит время и для увлечений.

– Изучаю историю родного края, – говорит Назира. – У нас в районе много сакральных мест. К примеру, в Жетыжарском сельском округе сейчас проходят раскопки древнего городища. Хотела бы способствовать развитию туризма на родной земле. Еще люблю смотреть театральные постановки и художественные фильмы. Большое впечатление на меня произвёл фильм «Сердце матери». Абай говорил, что человечность начинается с любви и справедливости. Это и есть моё жизненное кредо.

Ева Ким

Бескарагайский район