Где начинаются победы?

До 15 августа юноши и девушки, мальчики и девочки, одарённые в спорте, могут подать заявление на очное обучение в Восточно-Казахстанской областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва. Творческий экзамен в образовательном учреждении состоится 21 августа.

В областном управлении физической культуры и спорта рассказали, что школа была образована в июле 1997 года, новое здание сдано в эксплуатацию в декабре 2014 года. Сейчас там обучаются и тренируются 356 юных восточноказахстанцев по 15-ти олимпийским видам спорта. За свою сравнительно недолгую историю учебное заведение оправдало возложенную на него задачу. Из стен школы вышли олимпийцы, принёсшие спортивную славу Восточному Казахстану: Павел Колмаков, Анастасия Сопрунова, Рафаэль Вергоязов, Ольга Рыпакова, Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Дмитрий Бармашов, Юлия Родионова, Аяулым Амренова.

– Основной задачей школы является подготовка спортсменов в сборные Республики Казахстан по культивируемым видам спорта, а также подготовка победителей, призёров республиканских и международных соревнований, – рассказали в ведомстве. – Совершенствование системы работы школы-интерната, ориентированной на качественный отбор спортсменов и их зачисление, позволяет подготовить кандидатов в сборные РК по видам спорта для участия в соревнованиях мирового уровня.

В управлении также отметили, что кроме физической активности, обучение в школе-интернате даёт детям массу преимуществ. Именно здесь они получают первые навыки самостоятельной жизни, обретают соревновательный дух и уверенность в себе, а кроме того, ещё и могут развивать свои творческие способности.

В сентябре 2020 года на базе школы-интерната началось функционирование колледжа, который готовит специалистов по направлению «тренер-преподаватель по спорту». Количество обучающихся 48 человек. В этом году был первый выпуск – 14 студентов, один из которых получил диплом с отличием.

Мария Симонова