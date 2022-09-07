Говорят на трёх языках

Молодёжь Усть-Каменогорска состязалась в знании языков.

Накануне Дня языков народа Казахстана и дня рождения основоположника казахского языкознания Ахмета Байтурсынова в Центральной городской библиотеке им. Оралхана Бокея прошёл городской конкурс «Тіл шебері». https://penopoldecor.kz/moldingi/moldingi-iz-duropolimera

В лингвистическом состязании, организованном библиотекой совместно с отделом культуры и развития языков города Усть-Каменогорска, участвовали молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, свободно владеющие казахским, русским и английским языками.

Конкурс состоял из трёх этапов, позволяющих определить уровень языковых навыков молодых полилингвов. В первом туре под названием «Елтаным» они отвечали на вопросы об истории Казахстана и великих личностях казахского народа на государственном языке.

Второй тур «Өнертаным» был творческим. Конкурсанты пели и читали стихи на английском языке. Заключительным испытанием для них стал тур «Сөзтаным», во время которого от молодых людей требовалось дать устное описание на русском языке изображениям, представленным на экране.

– Участники конкурса продемонстрировали свои знания истории Казахстана, культуры, традиций, а ещё проявили творческие способности на трёх языках. Успехи молодёжи города, а именно конкурсантов из числа учителей, госслужащих, студентов и школьников, в освоении программы трёхъязычия свидетельствуют о правильности выбранного направления языковой политики в стране, – отметили в библиотеке.

По результатам всех этапов первое место присудили Айзаде Куаткызы. Второе место заняла Кырмызы Салауаткызы. Третьего места удостоилась Аида Дауренкызы. Их наградили дипломами отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска и ценными призами. Конкурсанты, не занявшие призовые места, тоже не остались без внимания. Им вручили благодарственные письма и подарки.

Напомним, цель конкурса «Тіл шебері» – поддержка молодёжи, свободно владеющей тремя языками, в рамках Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы.

Помимо конкурса в честь Дня языков народа Казахстана и 150-летия со дня рождения А. Байтурсынова в стенах библиотеки проходит книжная выставка. В числе прочих здесь представлены книга Ахмета Байтурсынова, изданная в 1928 году «Әліб-Бій», труд Махмуда Кашгари «Түбі бір түркі тілі» («Диуани луғат ат-түрк») и книга Балгабека Кыдырбекулы «Түгел сөздің түбі бір». Всего читателей ждут более 100 ценных изданий учёных и исследователей о казахском языке и не только.

Гульжан Естаева

Фото Центральной городской библиотеки им. О. Бокея