Где эта улица, где этот дом… 

Улицу, где находится мой гараж, переименовали. Нужно ли мне в документах уточнять новый адрес, если я хочу продать эту недвижимость?

Иван Петров, Глубоковский район

По информации, полученной в Государственной корпорации «Правительство для граждан», согласно статье 6 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» в случаях, когда изменение идентификационных характеристик недвижимости происходит по решению государственных органов, регистрация изменений не может быть возложена на правообладателя.

В частности, к таким изменениям относятся изменение наименований населённых пунктов, названий улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса) или изменение кадастровых номеров, в связи с реформированием административно-территориального устройства РК.

Госрегистрация изменений идентификационных характеристик недвижимости, произошедших по решению государственных органов, осуществляется посредством интеграции государственных информационных систем.

Таким образом, теперь при изменении адреса объекта недвижимости в справке о зарегистрированных правах и технических характеристиках объекта недвижимости адрес недвижимости отображается с историческими данными адреса (рядом с новым адресом прописывается прежнее наименование адреса). Например, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 1 (ранее – г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 1).

Вместе с тем в правоустанавливающих документах сохраняются прежние сведения, при этом уточнение адреса объектов недвижимости не требуется.