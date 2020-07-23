Где, что, почём

В январе-июне этого года промышленными предприятиями и производствами области выпущено продукции на 1097,3 миллиарда тенге, что составило

8,7 процента в республиканском объёме производства.

По информации Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, наблюдается рост физического объёма промышленной продукции по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Показатель индекса промышленного производства оценивался в 100,4 процента к уровню января-июня 2019 года.

В структуре промышленного производства региона наибольший удельный вес, то есть 68,5 процента, принадлежит обрабатывающей промышленности. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимают 26,1 процента, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 4,7 процента, водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,6 процента.

– В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-июне 2020 года произведено продукции на 286,7 миллиарда тенге. Увеличены объёмы добычи угля на четыре процента, возросли объёмы услуг в горнодобывающей промышленности на 34,1 процента, – сообщают в Департаменте статистики ВКО. – В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 751,8 миллиарда тенге. Увеличение отмечено в отрасли машиностроения на 25 процентов.

В области снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произведено продукции на 51,9 миллиарда тенге. Снижение объёмов отмечается в снабжении паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,2 процента, в производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 3,2 процента.

На 6,9 миллиарда тенге произвели продукцию в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Снижены объёмы в сборе, обработке и распределении воды на 3,7 процента, сборе и обработке сточных вод – на 3,7 процента.

Среди городов и районов Восточно-Казахстанской области наибольший удельный вес по объёму продукции традиционно занимает областной центр – 52,7 процента. На втором месте Жарминский район – 14,3 процента. Промышленностью Семея произведено 9,6 процента областного выпуска продукции, Аягозского района – 7,7 процента, Риддера – 5,1 процента, Шемонаихинского района – 3,2 процента и Бородулихинского района –

1,9 процента.

Ания Есмухамет