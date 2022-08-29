Гарант стабильности государства

30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан.

Традиционно в преддверии одного из главных государственных праздников во всех регионах Казахстана проходят масштабные мероприятия, посвящённые Дню Конституции РК. Эксперты, учёные, специалисты и руководители различных ведомств обсуждают тот исторически важный период, определивший будущее государства и судьбу народа.

– Конституция Республики Казахстан была принята в 1995 году на всенародном референдуме. Она стала главным документом, в котором воплотились фундаментальные принципы современного государственного и общественного устройства, охватывающие все общечеловеческие ценности, – рассказывает заместитель руководителя Департамента юстиции ВКО Ермек Корабаев. – В день принятия Конституции РК казахстанцы сделали свой исторический выбор, подтвердив приверженность начатым преобразованиям и стремление к дальнейшему совершенствованию общества.

Как отмечает Ермек Корабаев, в Конституции Казахстана были утверждены новые принципы построения власти, защищены основные права граждан. Уже первой статьёй Основного закона Республика Казахстан утвердила себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Именно раздел о правах и свободах, который выступает мерилом для всех принимаемых законодательных актов, по признанию международных экспертов, является безупречным. В Конституции страны чётко сформулированы и реально гарантированы конституционные права и свободы граждан, что обусловлено стремлением защитить каждого гражданина.

– За прошедшие годы Казахстан создал свою государственность и заложил основы национальной независимости, обеспечил территориальную целостность страны и нерушимость границ, перевёл экономику на рыночные рельсы и интегрировал её в мировой рынок, – говорит Ермек Корабаев. – Главными достижениями стали мир и стабильность на казахстанской земле.

Заместитель руководителя областного департамента юстиции подчёркивает, что Конституция РК является прочной основой развития и процветания страны и в жизни общества имеет огромное значение.

– Все позитивные преобразования в экономической и социальной сферах, укрепление авторитета Казахстана на международной арене во многом стали возможны благодаря действию Основного закона страны, – продолжает беседу Ермек Корабаев. – Были приняты Гражданский и Налоговый кодексы, законы об иностранных инвестициях, господдержке прямых инвестиций, валютном регулировании, рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, банках и банковской системе, о нефти, земле, недрах и недропользовании, о страховании и многие другие нормы.

Очевидно, что Конституция Республики Казахстан за прошедшие годы выполнила свою главную миссию, способствуя становлению независимой государственности, внутренней и внешней стабильности страны, процессу постепенной интеграции в цивилизованный мир.

В апреле этого года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение референдума о внесении изменений в Конституцию РК, которые затронули треть положений Основного закона страны. Референдум фактически начал отсчёт обновлённой политической системы.

– Наша Конституция поощряет развитие демократических институтов, – поясняет Ермек Корабаев. – Казахстанцы поддержали инициативу Главы государства. Все изменения, которые были внесены в текущем году, увеличили потенциал Основного закона страны. В Казахстане начнёт действовать Конституционный суд, который является более эффективным инструментом защиты прав и свобод наших граждан.

По его мнению, в обеспечении конституционной законности большую роль играет правовое воспитание. Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие годы произошли фундаментальные изменения в массовом правосознании наших граждан. Идёт процесс усвоения базовых ценностей демократии и правового государства, налицо признаки формирования новой правовой культуры.

– Однако это не повод для самоуспокоения, а хороший стимул для продолжения работы по пропаганде духа и буквы Основного закона, – резюмирует Ермек Корабаев.

Ерик Абитов