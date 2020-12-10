Галерея удивительных образов 

Портреты и картины преподавателя изобразительного искусства музыкальной школы села Опытное поле Маргариты Серовой – это красота, точное сходство с натурой, живая энергетика.

Работы Маргариты удивляют её безграничным вдохновением и филигранным профессиональным мастерством. Эти качества необходимы художнику, особенно при создании портрета. По словам девушки, это один из самых сложных жанров в изобразительном искусстве. Но если художник наделён талантом от природы, то он способен проникновенно передать внутреннее состояние человека через его изображение на холсте или бумаге.

ПОРТРЕТЫ С ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

В написании портретов она фокусируется на проявлении эмоций, стремится к получению как можно большего эффекта простыми средствами. Художник любит цвет, но часто использует оттенки чёрного и серого для достижения наилучшего эффекта. Имея всего лишь один простой карандаш, девушка передаёт красоту человека в его внешнем облике, его настроение, характер, используя штрихи, тени, полутени. Не боится экспериментировать с разными новыми техниками.

– В графическом произведении лично для меня больше души, – делится художник. – Здесь часто может присутствовать некая умышленная недосказанность, позволяющая зрителю самому «додумывать» образ.

В её работах красота человеческого лица и тела находит своё ярчайшее отражение. Маргарита не пытается рисовать идеальные очертания и фигуры, она передаёт то, что видит, а людей такими, какие они есть, без приукрашивания и без лишних масок и стереотипов, навязанных обществом.

Она заставляет всматриваться в каждый штрих, с помощью которых старательно изображает не просто черты лица, но и каждую эмоцию на нём. Художница утверждает, что её цель – не только скопировать фотографию, но и выйти за рамки того, что фотография способна передать.

С особым вдохновением и мастерством Маргарита Серова пишет портреты детей, а, как известно, это трудная натура. Серьёзные и шаловливые, строгие и ласковые, её модели смотрят на нас с полотен.

Портреты – это не что иное, как галерея людских образов, наполненных красотой души. Пусть они не всегда заметны в жизни, но если их замечает художник, то эти люди с лёгкой руки мастера превращаются в яркие и привлекательные художественные образы, в которых много позитивной энергетики, положительно сказывающейся на душевном и нравственном состоянии зрителей.

Творчеством пронизана вся жизнь Маргариты Серовой. С этюдником она не расстаётся никогда.

– Природа нашего края бесподобна, ну как не взяться за кисть, если видишь эту красоту?! – говорит художник. – Лето покоряет солнцем, теплом, оттого и краски ярче, сочнее. Небо высокое, светлое. После осеннего дождя всё вокруг становится чистым, умытым, воздух – звонким. А зимой вода в реке прозрачная – так и играет красками.

Её работы убеждают в том, что смотреть на мир глазами художника – лучшее лекарство от обыденности жизни.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

У Маргариты с детства проявлялась тяга к творчеству. В школьные годы она занималась музыкой, танцами, но особенно увлекалась рисованием, поэтому сложности с выбором специальности не возникло.

– Рисовать любила всегда, – признаётся девушка. – В колледже имени Кумаша Нургалиева училась с удовольствием. Для меня рисование – лекарство, источник энергии, от которого становится радостно и тепло на душе.

После окончания учёбы художник-мастер решила посвятить себя педагогике. Получила квалификацию преподавателя изобразительного искусства в организациях дополнительного образования. Сегодня девушка получает высшее педагогическое образование заочно.

Четвёртый год Маргарита Серова преподаёт изобразительное искусство в Опытнопольской детской музыкальной школе. Погружая детей в мир творчества, она учит их рисовать так, словно открывает волшебный ларец с сокровищами.

– Если взрослый берёт холст и краски, он заранее знает, какую картину собирается рисовать. Ребёнок же хочет просто рисовать. У малыша, делающего свои первые шаги в творчестве, лучше не спрашивать, что он рисует, – чаще всего он и сам этого не знает. Для него важен процесс – появление на чистом листе бумаги ярких разноцветных полос, пятен, фигур. Так он развивает свою фантазию, творческое воображение, – уверена педагог.

Она считает, что приобщение к рисованию нужно начинать с самого раннего возраста – как только ребёнок сможет осмысленно удерживать в руках карандаш или кисточку. Уверяет, что все дети талантливы. Главное – развить в них эти способности. Даже если ребёнок, проявляющий способности к рисованию или лепке, не станет впоследствии великим художником и скульптором, эти занятия могут стать для него прекрасным хобби, помогающим справляться с жизненными трудностями.

– На свете нет неспособных детей, есть взрослые, которые не верят или боятся верить, что их ребёнок – личность, – говорит Маргарита. – Важно найти для каждого малыша то слово, в котором он сейчас нуждается. А главное, верить в своего ученика, отдавая ему свою любовь, тепло своего сердца, свет своей души. И только после этого я могу призывать его к добру, задавать ему цель – видеть смысл в любой деятельности.

Чрезвычайно значимое условие успешного развития творческих способностей у ребёнка, по мнению нашей собеседницы, исходит из характера творческого процесса, требующего максимального напряжения сил. Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается до вершины своих возможностей и постепенно поднимается всё выше и выше.

– Воспитание творческого человека – задача непростая, многогранная, но всегда актуальная, – отмечает педагог. – Творчество – это самый внушительный и мощный импульс в развитии ребенка. Поэтому главное для меня – помочь ребёнку обрести себя, почувствовать первый и самый важный инсайд – открыть свои способности, а может быть, и талант.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТВОРЧЕСТВА

Маргарита занимается и с особенными детьми, с лёгкостью находит к ним подход.

– Чтобы научить рисовать ребёнка с особыми образовательными потребностями, недостаточно дать ему в руки кисточку или карандаш. Очень важно показать ему, как при помощи этих предметов для рисования можно получить какие-то интересные изображения. Поэтому мне приходится самой много рисовать, чтобы показать детям, как создаётся тот или иной художественный образ. Есть такое хорошее высказывание: «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать – и я научусь». Поэтому, зацепившись за эту ниточку увлечения детей, я всё чаще стала привлекать их к добровольному рисованию.

Целительная сила творчества настолько мощная, что позволяет более успешно социально адаптировать детей с отклонениями в развитии в современном обществе, корректировать их личность.

Маргарита уверена: если учитель владеет секретом детского счастья, умеет дарить его детям, то можно утверждать, что свою миссию он выполняет сполна.

Стоит отметить, что ученики сельской изостудии являются постоянными участниками различных конкурсов, выставок и неизменно занимают призовые места.

– В заслуженных победах своих учеников, – говорит педагог, – я вижу перспективу своей творческой деятельности и чувствую удовлетворение от работы, а оценкой моей работы служат их успехи.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Маргариты Серовой

Глубоковский район