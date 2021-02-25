Галерея достойных поступков

«Хорошая мысль и доброе слово ведут к добрым делам», – такого мнения придерживаются волонтёры из Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска.

Волонтёрское движение в Казахстане с каждым годом становится всё популярнее среди молодёжи. Это, в свою очередь, не может не радовать, ведь, как сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтёров Birgemiz: «Активное продвижение идей волонтёрства, несомненно, будет способствовать формированию так называемой новой парадигмы мышления казахстанцев. То есть за вами – молодыми людьми – будущее. Вы должны быть носителями нового мышления, нового менталитета, без которого Казахстан никогда не станет развитым государством, поэтому наши надежды устремлены на молодёжь».

К слову, о представителях молодого поколения Восточно-Казахстанской области, без сомнения, можно сказать, что нам есть чем гордиться. Ведь молодёжь региона не только активно поддерживает добровольческие начала, но и сама выступает инициатором волонтёрских идей. К примеру, участники клуба «Доброе сердце» Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска, созданного на основе проекта «Ұрпақтар сабақтастығы», организовали благотворительную акцию. Ученики доставляют продукты питания в дома одиноких пожилых людей, помогают им убраться в квартире, пекут для них пироги, чистят дворы от снега. Не остаются без внимания и дома престарелых, которые школьники регулярно посещают.

Нельзя не упомянуть про ещё один проект – «Служение обществу». В рамках него ученики занимаются с детьми из центра адаптивного спорта для детей с ментальными нарушениями BlueFox. Учащиеся посещают центр, вместе с детьми выполняют лёгкие физические упражнения, развивающие координацию движений, внимание, концентрацию, а также проводят групповые занятия, которые помогают детям социализироваться.

– Это очень интересный опыт, – поделилась ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Аружан Төлегенқызы. – Считаю, что работа с такими детьми очень важна, появляется больше возможностей для их социализации. Занятия и различные упражнения помогают детям развиваться, что очень важно для их будущего.

Ещё одно направление работы в рамках этого проекта – сотрудничество со специальной школой-интернатом № 8 Усть-Каменогорска. Ребята еженедельно проводят уроки рисования и английского языка по мессенджеру WhatsАpр. Они заранее готовят рисунки с новыми словами, показывают видеоматериал по теме урока и, конечно же, как настоящие учителя задают домашнее задание.

Ребята отмечают, что в своём деле они следуют жизненному кредо казахского педагога и просветителя Ибрая Алтынсарина: «Хорошая мысль и доброе слово ведут к добрым делам». И каждому под силу совершать добрые поступки.

Александра Исаева