Гаджеты для знаний

К началу нового учебного года для детей семей из социально уязвимых категорий будут приобретены ноутбуки, роутеры и пакеты мобильного интернета.

Введение чрезвычайного положения и карантинных мер отразилось на системе образования. Школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения.

– Для того чтобы создать им необходимые условия, были приобретены роутеры, пакеты мобильных операторов с повышенным интернет-трафиком для 9,5 тысячи детей на 67 млн тенге, – проинформировал аким ВКО Даниал Ахметов. – Кроме того, для 100-процентного обеспечения учащихся и учителей компьютерной техникой за счёт экономии средств по фонду всеобуча будет приобретено 8 тысяч ноутбуков.

Дети, проживающие в отдаленных сёлах, где нет высокоскоростного интернета и мобильной связи, смогут изучать школьные предметы с помощью специальных телевизионных программ.

Аида Жумекенова