Футбольные баталии

Команда Пограничного управления района Алтай стала победителем областного футбольного турнира.

В селе Ерназар Бескарагайского района состоялся турнир по мини-футболу среди государственных структур. Идея спортивной встречи состояла в единении взаимодействующих органов и местных жителей.

В футбольном турнире приняли участие четыре команды РГУ «ГЛПР «Семей орманы» Семипалатинского и Морозовского филиалов, жителей Ерназаровского сельского округа и военнослужащие пограничного отделения Карагайлы Пограничного управления по району Алтай.

Матч состоял из двух равных таймов по 10 минут. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий, вне зависимости от возраста.

По словам участников, турнир выдался напряжённым. За главный приз в финале сражались команды Семипалатинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы» и пограничного отделения Карагайлы. Победу одержали пограничники.

Победителям и участникам футбольного первенства вручили кубки, грамоты и ценные подарки.

Ерик Абитов

Район Алтай