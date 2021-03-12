Футбол и посевная на родине акбаса

Конец февраля и начало марта нынешнего года в Восточном Казахстане отмечены снегопадами и метелями, а также другими природно-климатическими аномалиями. Труженикам сельского хозяйства региона к сюрпризам небесной канцелярии не привыкать. Подобные погодные катаклизмы вполне укладываются в привычный сценарий с небольшими отклонениями поочерёдно в одну или другую сторону.

Тем не менее такие перепады температуры воздуха, осадки в виде снега, дождя при любом раскладе не должны нарушать размеренного хода событий на селе. Повсеместно идёт подготовка к весенне-полевым работам, которые начнутся в разное время в зависимости от того, к какой географической зоне относятся районы области.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Из сводок погоды и сообщений служб ЧС известно, что в степях свирепствуют ветры и бураны. В горной же местности по обыкновению велика угроза схода лавин. В этих условиях продолжается проведение традиционных субботних ярмарок продукции сельского хозяйства ВКО.

В минувшую субботу эстафету принял Жарминский район, которому выпала миссия порадовать жителей и гостей Усть-Каменогорска свежими продуктами питания. Это конина, говядина, баранина и молочная продукция – молоко, сметана, творог с домашнего подворья, а также различные хлебобулочные изделия местного производства. В ярмарке активно участвовали крестьянские хозяйства «Ержан», «Баянбай», «Мади», «Руслан» и другие. Где-то с осени прошлого года, особенно в условиях ограничений из-за пандемии, такие поездки стали для сельчан в некоторой степени средством общения и обмена информацией. Поневоле вспоминается, что на ярмарке, рынке и базаре народ всегда узнавал самые свежие новости из жизни.

Заместитель акима района по вопросам сельского хозяйства Ернар Бексултанов рассказал, что поволноваться сельчанам пришлось изрядно. До самой последней минуты не было ясности: смогут ли представители сельских округов выехать на ярмарку? В степи бушевала пурга, все дороги в населённые пункты были буквально «запечатаны». Так образно и точно описывается ситуация, когда сильнейший ветер заносит всё мокрым снегом, затем за дело берётся мороз. В результате пробить и проторить путь для транспорта не так-то просто. Нужны чрезмерные усилия и мощная техника.

К счастью, в ночь с пятницы на субботу неожиданно погода прояснилась, и областной центр встретил фермеров и крестьян Жарминского района светлым солнечным днём. Для сельских жителей ярмарки дают возможность продать мясо с домашнего подворья напрямую, без посредников. В этот раз у торговых прилавков мы встретились и решили пообщаться с представителями села Малое Карасу. «Рудный Алтай» хорошо знают в отдалённом населённом пункте. В нём живут и трудятся люди, неравнодушные к чтению. Это касается, в первую очередь, областной газеты, имеющей там своих подписчиков. При возможности журналисты в прежние годы регулярно посещали сельскую глубинку, а поводом для встречи являлись самые неожиданные темы.

Малое Карасу известно в районе своей любовью к футболу. Накануне одного из мировых первенств газета «Рудный Алтай» проводила на своих страницах конкурс, и его победителем стал житель именно этого степного села. В связи с чем состоялся выезд наших журналистов в гости к местным любителям, знатокам футбола, для награждения главных призёров спортивной викторины. Далее всё это по законам жанра нашло отражение в отдельном репортаже.

ДАВНИЕ КОНТАКТЫ

Что интересно, среди наших собеседников нашлись те, кто в курсе прошедших событий и прекрасно запомнили историю общения сельчан и областной газеты. Наличие такой обратной связи является предметом особой гордости для представителей СМИ и читателей.

Аким сельского округа из Малого Карасу тоже из числа болельщиков футбола со стажем. Аскарбек Кныбаев говорит, что в состав округа входят три окрестных села. Это Конырбиик, Аскаралы и Малое Карасу. Односельчане любят физическую культуру и спорт, при возможности и наличии свободного времени обязательно играют в игру миллионов – футбол. Благо, что особых условий для этого не требуется. Нужны площадка, мяч, желание и партнёры.

– В трёх населённых пунктах округа проживают 898 человек, – говорит аким сельского округа. – Основной отраслью является мясное животноводство. В нынешнем году проведён широкополосный интернет. Наши земляки очень рады долгожданному событию. Это настоящее окно в мир, как принято говорить в таких случаях. Школьники и взрослые оценили по достоинству всё, что предоставляет к их услугам Всемирная паутина, включая и новости спорта. Всего в округе действует около 70 крестьянских хозяйств.

Из села Малое Карасу приехал на субботнюю ярмарку в Усть-Каменогорск местный житель Александр Ушаков. Чем привлёк внимание журналистов именно он? В первую очередь, отличным знанием казахского языка, прекрасным произношением. Было очень интересно, хотя и несколько непривычно слышать, как молодой человек европейской внешности на чистейшем казахском языке обращается ко всем покупателям, зазывая к прилавку и предлагая товар. Его считают одним из истинных патриотов родного села, реальным трудом вносящих свой вклад в общее развитие.

– Я родился, вырос и проживаю в селе Малое Карасу, – рассказывает Александр Ушаков. – Окончил местную школу с русским языком обучения. Казахский язык освоил в быту с самых малых лет. Всё получилось само собой, без каких-то усилий и трудностей. Мы вместе со сверстниками жили одной большой семьёй, росли, учились, работали и играли в футбол. До сих пор продолжаем иногда играть.

Знание казахского языка для него является ключом к общению, установлению деловых, дружеских контактов. В районе, селе, областном центре или Семее, да и в любом населённом пункте Казахстана он чувствует себя как дома.

Молодой человек занят в родном селе разведением крупного рогатого скота. Животные на домашнем подворье в основном местной породы. Однако курс давно и твёрдо взят на постепенное облагораживание и преобразование. В этом плане берётся ориентир на казахскую белоголовую породу. Она постоянно доказывает, что является наиболее подходящей для выращивания в местных условиях. Чего стоит всего один такой факт! Жарминский район – родина знаковой казахской белоголовой породы акбас.

НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ

– Сейчас в нашем районе близится посевная кампания, и на март поданы заявки для получения удешевлённого дизельного топлива, – говорит Ернар Бексултанов. – По поручению акима области в нынешнем году мы увеличим посевные площади, занятые масличными культурами. Это важное направление в растениеводстве района и области.

Напомним, что конъюнктура цен на внешнем рынке как на сырьё, так и на растительное масло стимулирует в Восточном Казахстане аграриев выращивать масличные культуры. Причём, поставлять на экспорт не маслосемена, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Подобные планы подкреплены конкретной программой действий. На официальном уровне озвучена информация о том, что строятся новые современные предприятия по переработке семян подсолнечника и других масличных культур. Также имеющих спрос на внутреннем и внешнем рынках. Располагаются эти дополнительные мощности в Семее и селе Предгорное Глубоковского района ВКО.

Заместитель акима Жарминского района отметил, что к наиболее заметным хозяйствам, занятым в полеводстве, относятся ТОО «Шалабай», племзавод «Калбатау», ТОО «Алтын Казан», крестьянское хозяйство «Сулеймен». Они выращивают зерновые и другие культуры. Зона рискованного земледелия требует от них максимальную степень ответственного и бережного отношения к местным земельным ресурсам, внедрению технологий и сортов. Для развития животноводства необходимо наличие прочной кормовой базы, производство технических культур, а также сеяных трав. Здесь тоже имеются определённые резервы роста, использования эффективных технологий орошения.

Каким выдался прошлый, 2020 год для известного в районе и области ТОО «Шалабай»? Хозяйство занимается разведением племенного крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Кроме того, большое внимание оно уделяет племенному коневодству и овцеводству. Важное место в существующей структуре отводится полеводству. Наряду с зерновыми культурами по рекомендации коллег из-за рубежа коллектив усиленно работает над рационом сбалансированного кормления животных и так далее.

Мы встретились с руководителем хозяйства на сессии областного маслихата. Куаныш Сулейменов, как опытный аграрий и авторитетный специалист, является депутатом.

– Минувший сельскохозяйственный сезон, несмотря на трудности, связанные с пандемией, мы отработали в полную силу, – говорит Куаныш Сулейменов. – Важную роль сыграла поддержка государства. Мы приобрели для отрасли растениеводства новую современную технику.

Добавим, что при помощи институтов развития также закуплено импортное оборудование для животноводства. Тема эта совершенно новая для сферы АПК ВКО и заслуживает отдельного разговора.

Меир Токобаев

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