Фундамент жизненного успеха

Встреча с ровесниками Независимости состоялась в Курчуме. В ней приняли участие тридцатилетние жители района, которые ныне трудятся в сфере образования.

В зале районной библиотеки они рассказали школьникам, пришедшим на встречу, что значит для них быть ровесниками Независимости, о своём отношении к тридцатилетнему юбилею суверенитета страны, о выборе профессии. К примеру, Мади Аканов работает тренером по футболу в ДЮСШ. По его убеждению, для ребят в школьную пору важны две вещи: учёба и спорт. Не стоит увлекаться гаджетами, лучше использовать время для самосовершенствования интеллектуального и физического.

Есть среди ровесников Независимости преподаватели математики, биологии, географии, физики и физкультуры. Все они достойно трудятся в разных образовательных учреждениях Курчума.

Повлияло ли на их судьбу рождение в один год с появлением на карте мира нашего независимого молодого государства, в котором им предстояло жить и работать? По словам юбиляров, быть ровесником родной страны – это прежде всего чувство ответственности за свои поступки и решения, и это не может не влиять на жизненный успех.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район