Фундамент  экономики

В Семее представители Демократической партии Казахстана «Ак жол» встретились с избирателями.

Председатель городского филиала и кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов от партии «Ак жол» провели встречу с трудовым коллективом ТОО «Казполиграф».

В ходе встречи акжоловцы рассказали собравшимся о предвыборной программе партии и ответили на вопросы избирателей.

– Один из главных аспектов программы партии – поддержка предпринимательства. Это важно, так как экономика всей страны зависит от того, есть ли в ней сильные заводы и комбинаты. Именно они дают рабочие места, выплачивают налоги и таким образом оказывают соцподдержку, – говорит кандидат в депутаты областного маслихата, гендиректор ТОО «Казполиграф» Темирлан Оралбаев.

Также представители Демократической партии Казахстана «Ак жол» провели встречу с городской общественностью в конференц-зале Дома проф-союзов, где также ознакомили собравшихся с планами на будущее и достижениями партии. Состоялся конструктивный диалог.