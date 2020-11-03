Фундамент для развития 

В Восточно-Казахстанской области завершилась реа-лизация 742 проектов по программе «Дорожная карта занятости».

Ход реализации государственной программы рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина. С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, акимы Восточно-Казахстанской области – Даниал Ахметов и Кызылординской области – Гульшара Абдыкаликова.

– Реализация принятых антикризисных мер в этом году помогла сохранить продуктивную занятость населения. «Дорожная карта занятости» помогает многим казахстанцам получить и сохранить работу и доход, имеет существенный социально-экономический эффект, – сказал Аскар Мамин.

Актуализировать «Дорожную карту занятости» на следующий год с акцентом на создание постоянных рабочих мест глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения РК. Эту задачу ведомству необходимо выполнить совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до конца этого года.

Вместе с тем Министерству национальной экономики РК совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено провести актуализацию индикаторов всех госпрограмм по созданию рабочих мест, внедрить соответствующую систему статистического учёта, а также разработать и утвердить Региональные карты создания рабочих мест.

Стоит отметить, в рамках «Дорожной карты занятости» на территории страны строится 6600 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Порядка 100 тысяч рабочих мест будет создано после завершения проектов.

В Восточно-Казахстанской области реализуются 819 инфраструктурных проектов, 742 из них, или 91 процент от общего количества, уже завершены. В целом открыто свыше 20 тысяч рабочих мест.

Аскар Мамин положительно оценил динамику реализации мер поддержки занятости в регионе, а также поручил активизировать работу по достижению плановых показателей «Дорожной карты».

– Принятые меры способствовали существенному обновлению социальной и инженерной инфраструктуры во всех городах и сёлах. Это и реализация таких крупных проектов, как реконструкция аэропортовых комплексов в Усть-Каменогорске, Урджарском районе, подведение инженерных сетей к побережью озера Алаколь, которая создаст прочную основу для развития туризма и экономики, – написал Даниал Ахметов на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, эта программа стала не только инструментом по обеспечению занятости населения, но и одним из драйверов экономического роста области и повышения деловой активности бизнеса в нынешний сложный период.

– Моему заместителю Бакытжану Байахметову поручено взять на особый контроль и завершить ещё 31 проект, – отметил Даниал Ахметов. – Также Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО совместно с акимами городов и районов должны провести работу по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения сельских населённых пунктов, в которых отсутствует централизованная

система.

Как отметил аким области, продолжается работа по вводу жилья. Со следующего года в полтора раза увеличится объём строительства индивидуальных жилых домов за счёт частных инвесторов с приоритетным распределением работникам бюджетных организаций.

Гульжан Естаева

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