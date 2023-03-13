Фтизиатры на страже здоровья

Восточноказахстанские медики отмечают снижение уровня заболеваемости туберкулёзом в регионе.

Одно из самых серьёзных заболеваний дыхательных путей врачи области держат под бдительным контролем. Мониторинг показал, что в регионе уменьшается количество людей, заболевших туберкулёзом.

– За два месяца текущего года по области зарегистрировали 45 случаев туберкулёза. В январе-феврале 2022 года их было 58, – сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина. – Один эпизод среди детей до 14 лет. Заболеваемость среди подростков остаётся на уровне прошлого года – один случай. Это оптимистичные прогнозы, учитывая тенденцию к снижению заболеваемости за 12 месяцев 2022 года.

Таких результатов удалось достичь благодаря своевременному выявлению признаков заболевания и назначению адекватного лечения.

– Ранняя диагностика с помощью флюороосмотра позволила в течение прошлого года охватить более 350 тысяч жителей области, – уточнила Сауле Слямгазина. – Из них выявили 226 больных, а также около 130 тысяч человек, относящихся к группе высокого риска.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют порядка 10,6 миллиона человек с туберкулёзом, из которых около 1,6 миллиона человек погибают. Медики констатируют, что, к сожалению, люди подвержены этому заболеванию, независимо от социального статуса и уровня жизни. Болезнь остаётся одной из самых распространённых на земле.

– Всемирная Организация Здравоохранения ставит задачу к 2030 году свести показатели заболеваемости к минимуму, – отмечает главный врач Восточно-Казахстанского областного фтизиопульмонологического центра Райфа Сафиоллинова. – Один из основных инструментов, который позволяет этого добиться – детская вакцинация. Воодушевляет тот факт, что среди населения снижается тенденция отказов от вакцинации БЦЖ новорождённых в роддомах и ревакцинации первоклассников в школе. Если некоторое время назад многие родители почему-то были настроены категорично, то сейчас они более ответственно относятся к здоровью детей и ставят плановые прививки по графику.

Главный врач подчеркнула, что прививка БЦЖ даёт долгосрочный устойчивый иммунитет. Однако по итогам прошлого года непривитыми в роддомах ВКО из-за отказа родителей оказались 46 малышей: в Усть-Каменогорске – 30 детей, районе Алтай – десять, Риддере – три ребёнка, Зайсанском районе – два, Шемонаихе – один ребёнок.

– Аналогичная ситуация с пробами Манту, – продолжает медик. – До сих пор есть люди, путающие это исследование с прививкой и отказывающиеся его проходить. Эта проба показывает ответ иммунитета (с 15 лет уже назначаются флюорографические исследования). Мы должны понимать, способен ли организм бороться. Если проба Манту положительная, могут назначить приём медикаментов в течение непродолжительного времени. И такой способ поддержания здоровья гораздо безопаснее, нежели когда человеку, заболевшему туберкулёзом, на протяжении двух лет приходится принимать лекарства и переносить болезнь. Лечение больных туберкулёзом осуществляется на бесплатной основе, независимо от того, застрахован человек или нет. Но не лучше ли проявить сознательность и предупредить заболевание?

В 2022 году свыше 40 тысяч детей ВКО (96 процентов) прошли пробы Манту. Профилактическое лечение получили 60 маленьких жителей области.

Лилия Дроздова

Коллаж Анны Ерёминой