Формула победы

В Усть-Каменогорске прошёл чемпионат города по роллерному Президентскому многоборью среди спортсменов разных возрастов.

Соревнования длились два дня. В них приняли участие больше 50 спортсменов не только из Усть-Каменогорска, но и из Семея. Все они были разделены на 11 возрастных групп, начиная от 11 лет и до 60 лет и старше.

Многоборье полезно и интересно не только спортсменам, но и всем, кто ведёт активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно.

В роллерном Президентском многоборье спортсмены соревнуются в трёх дисциплинах – лыжероллерной гонке, стрельбе из пневматического оружия, силовой гимнастике, в частности, мужчины выполняют подтягивания на перекладине, а женщины отжимаются от пола.

– Мы проводим соревнования уже седьмой раз. В этом году чемпионат приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Здесь участвуют различные спортсмены – учащиеся спортивных школ, легкоатлеты, лыжники, бывшие биатлонисты, полиатлонисты, – отметил тренер по полиатлону Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской спортивной технической школы Владимир Гуляшов.

По итогам всех состязаний был вычислен общий балл, по которому и определены победители в каждой возрастной группе.

Как рассказал победитель в возрастной группе от 21 до 23 лет Егор Павленко, для достижения высоких результатов в полиатлоне требуется несколько лет напряжённых, непрерывных тренировок.

– Я занимаюсь Президентским многоборьем с шестого класса, около десяти лет. В основном специализируюсь на зимних видах спорта. Вообще, многоборье требует большой разносторонней физической, технической, теоретической, тактической подготовки. Тут результаты зависят от уровня развития физических качеств в каждом конкретном виде спорта. Поэтому у нас большие объёмы и интенсивность тренировок. В этот раз на соревнованиях я не волновался, просто делал то, что умею, – отметил спортсмен.

Отличившиеся спортсмены примут участие в областном чемпионате, который пройдет 26 – 27 июля текущего года. Ожидается, что в областных соревнованиях будут состязаться спортсмены из Усть-Каменогорска, Семея, района Алтай, Шемонаихинского, Глубоковского, Бородулихинского, Зайсанского, Урджарского районов, а также города Риддера. Лучше спортсмены будут защищать честь Восточного Казахстана на республиканском чемпионате. Он пройдёт с 4 по 8 августа в городе Петропавловске.

Дарья Антон