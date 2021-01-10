Формула актёрского счастья

В первых числах января свой юбилей отмечает обладатель нагрудного знака «ҚР Мәдениет саласының үздігі», талантливый актёр, прекрасный режиссёр Андрей Воронин.

Более четверти века Андрей Васильевич на одной волне с восточноказахстанским зрителем. Вместе с поклонниками искусства Мельпомены он не прекращает исследовать человека, его слабости и достоинства, ценности и нравственные ориентиры и выводить формулу абсолютного счастья.

Сначала творческие поиски привели Андрея Васильевича к актёрским преображениям. Причём его карьерный разбег на сцене ВКО драмтеатра был не слишком долгим – режиссёры Е. Минский, Ю. Тищенко, В. Бутаков уже в первые годы работы доверили А. Воронину главные роли, среди которых Лу Брендон («Сувенир из клуба мушкетёров», Дж. Х. Чейз), Ричард («Ученик дьявола» Б. Шоу), Сан Саныч («Остров нашей любви и надежды», Г. Соколовский).

Уже в 1996 году состоялся его успешный режиссёрский дебют. Первым спектаклем, предложенным Андреем Ворониным вниманию восточноказахстанских зрителей, была лёгкая, стремительная комедия «Лгунья» по пьесе М. Мэйо, М. Эннекен. Расцвет же режиссёрской карьеры Андрея Васильевича пришёлся на 2003–2014 годы, когда он занимал должности художественного руководителя и главрежа театра. За этот период репертуар обогатили такие спектакли, как «Месье Амедей» А. Рейно-Фуртон, «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского, «Али-Баба» М. Садовникова, «Женитьба» Н. Гоголя, «Единственный наследник» Ж. Ф. Реньяр, на которых и сегодня спустя столько времени аншлаги!

Сейчас актёр Андрей Воронин находится на пике своей популярности. За последние пять лет он был занят в 11 новых постановках классической и современной драматургии, в некоторых спектаклях исполнял по несколько ролей, причем совершенно противоположных, к примеру, прескверного отца, пьяницу и вора Джона Кенти и короля Генриха VIII («Принц и нищий» по мотивам романа М. Твена), бедного, беззащитного Кодара и влиятельного, хитрого бия Алшинбая («Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова «Путь Абая»). Его талант, работоспособность, самокритичность и богатый профессиональный опыт нашли яркое выражение в созданных им сценических образах. В фарсе «Тётка Чарлея» Б. Томаса среди других персонажей вдовец и полковник в отставке сэр Фрэнсис Чеснэй выделяется забавной и запоминающейся карикатурностью. С первых минут классической постановки «Доходное место» А. Н. Островского зрители попадают под обаяние внушительного и харизматичного Вышневского. И даже такой бездушный и несчастный кладовщик Тимофей Худяков вызывает сочувствие, заставляя задуматься о смысле жизни («Билетик на второй сеанс» по рассказам В. М. Шукшина). Смешанные, неоднозначные эмоции вызывает образ любвеобильного Андрея («Ва-банк, или Последняя попытка» М. Задорнова): в такого пылкого, обаятельного мужчину сложно не влюбиться, однако и жить с ним – слабовольным, нерешительным – невыносимая мука.

Даже небольшие роли в исполнении А. Воронина оставляют у зрителей неизгладимое впечатление – взять, к примеру, глуповатого Фельдфебеля из спектакля «Тот самый Мюнхгаузен» Г. Горина или авторитетного, рассудительного Хозяина из драмедии «Банный день» С. Астраханцева.

Каждого своего персонажа Андрей Васильевич наделяет тонкой острохактерностью. В этом, пожалуй, и заключается его актёрская индивидуальность. От банальности он бежит точно так же, как от низкосортной пьесы!

В 2019 году Андрей Воронин был награждён нагрудным знаком Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі».

«Побывав» в различных эпохах и культурах, примерив на себя чужие судьбы, за много лет служения в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре ведущий актёр нашёл своё место и время – оно здесь и сейчас. В этом ощущении полноты жизни он и черпает вдохновение, скромно замечая, что главное его достижение ещё впереди.

Дарья Волкоедова

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