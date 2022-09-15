Формирование успешной нации

Ирина Ровнякова, проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКУ им. С. Аманжолова:

– В названии Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» уже заложены значимые направления развития страны, которые Глава государства чётко определил на перспективу.

Президент страны подчеркнул основные факторы формирования успешной нации, одно из которых – качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Следовательно, для решения целевых задач, поставленных Президентом, разрабатывается новый национальный проект «Комфортная школа».

Для меня, как педагога, отрадны предстоящие перемены в образовательной сфере. Проект «Комфортная школа» отвечает современным запросам общества. Это не только строительство новых школ и формирование новой образовательной среды и инфраструктуры, но и создание условий для безопасной школы с установленным оборудованием системы контроля и управления доступом, видеокамерами, оповещением родителей о времени входа и выхода ребёнка из здания школы с помощью SMS-сообщений.

Предложенные Президентом для обучающейся молодёжи образовательные гранты, льготные кредиты, программа «Нацфонд – детям», несомненно, будут играть решающую роль в повышении потенциала нации.

Кроме того, Глава государства определил, что движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Народная мудрость гласит: «Учитель творит нацию и общество». В этом древнем и мудром изречении состоит социальный и гуманистический смысл педагогического труда.

Мы все пониманием, что судьба всего мирового сообщества и каждого отдельного государства зависит от того, каким будет ключевая фигура XXI века – Учитель. Его профессионализм, личностные качества определяют конкурентоспособность нашего государства и сохранение национального культурного кода.

Сегодня принимаемые государством меры способствуют повышению статуса педагогической профессии, оказанию социальной поддержки педагогам, изменению мотивации абитуриентов при выборе педагогической профессии: от позиции «по остаточному принципу» – к позиции «востребованная статусная специальность».

Вузы разрабатывают новые модели подготовки педагогических кадров. Так, в Amanzholov University система подготовки педагогических кадров направлена на подготовку учителя, владеющего инновационными методиками и технологиями, новыми компетенциями в области IT-технологий, цифровой педагогики.

Уверена, что три приоритета для молодёжи нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм – станут ключевыми возможностями для её самореализации во всех важных сферах деятельности. Именно у молодёжи есть безграничные запасы энергии, воли, способностей, рвения и энтузиазма, и они способны сформировать судьбу нации.