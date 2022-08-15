Форма останется прежней

В новом учебном году требования к школьной форме остаются без изменений. Школьники могут посещать занятия в той форме, которую приобрели или подготовили ранее.

До начала учебного года осталось чуть больше двух недель, и родители учащихся уже озаботились вопросом подготовки школьной формы. О том, в какой одежде ребятам можно ходить в школу, рассказали в Комитете дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК.

В сообщении комитета говорится, что требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними. Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. Однако родительская общественность утверждает, что в некоторых школах требования к школьной форме, а именно к цвету и дизайну одежды, «подгоняют под определённых поставщиков или производителей».

Чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей, в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родителями учащихся и попечительскими советами было принято решение о вводе единого цвета школьной формы на территории области.

– При этом обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестёр, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме, – объяснила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова. – После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали тёмно-синий цвет. Но ещё раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется.

По её словам, определение единого цвета школьной формы по региону позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе на рынке или в магазине.

– Перед учебным годом

418 тысячам детей из семей, которые получают адресную социальную помощь, или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда «Всеобуч» для приобретения школьной формы и канцелярских товаров, – подчеркнула Гульмира Каримова.

Напомним, ранее на вопрос о том, какой будет форма школьников области в предстоящем учебном году, во время брифинга в Региональной службе коммуникаций ответила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова.

– В нашей области никакие изменения в школьной форме не вводятся. В этом году мы не начинали эту работу по просьбе родителей, пожелавших, чтобы осталась прежняя форма, – сказала Сайрангуль Жумадилова.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета