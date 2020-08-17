Форель в тандыре

Победители городского онлайн-конкурса кулинаров прошли мастер-класс от шеф-повара виллы Sunrise Анны Ушаковой.

В роскошном, уютном месте на берегу Усть-Каменогорского водохранилища сама природа благоволит хорошему настроению и аппетиту. А когда блюдо приготовлено с большим изя-

ществом и мастерством, это приобретает ещё большее значение.

Наша героиня Анна Ушакова любит готовить с детства. Многими рецептами, в частности домашних заготовок – тушёнки, солонины, компотов, с ней поделилась бабушка. Затем она повысила своё профессиональное мастерство в одном из колледжей областного центра, наработала большой опыт.

– Мне довелось трудиться в ведущих ресторанах города, готовить блюда самой разнообразной кухни, – призналась Анна Ушакова. – Также я хорошо знакома с особенностями полевой кухни, потому что часто готовила в туристических лагерях и компаниях. Люблю путешествовать и мечтаю побывать в тёплых странах, попробовать национальные блюда разных народов.

При этом рядом с Анной во всех командировках и путешествиях всегда сын Игорь. Ему 12 лет, он увлекается плаванием, лёгкой атлетикой и считает себя самым счастливым ребёнком, потому что уже объездил весь Восточный Казахстан, видел много красивых мест.

– Я веду здоровый образ жизни и считаю, что правильное, сбалансированное питание – одна из составляющих крепкого здоровья, – говорит моя собеседница. – Помимо мясных и молочных продуктов, круп, овощей, фруктов и зелени рекомендую употреблять кунжутное молоко или отвар овса. Эти простые напитки просто кладезь витаминов! К слову, готовлю с учётом тех же принципов, стараясь сохранить в пище максимум полезных веществ, не пережарить, не пересолить.

Так, одно из любимых блюд шеф-повара – форель с овощами в тандыре – отвечает всем требованиям правильного питания. Для его приготовления нужна свежая рыба, которую руководство компании, где работает Анна, закупает в соседнем форелевом хозяйстве в Масьяновском заливе. Рыба маринуется с овощами, базиликом и специями и отправляется в тандыр на 20 минут. К слову, именно это блюдо приготовила наша героиня для участников мастер-класса, кулинаров-любителей.

– Рыба очень сочная и нежная, а овощи – ароматные и вкусные, – отметила одна из участниц Ольга Акимова. – Такая термическая обработка без масла идеально подходит для тех, кто хочет сохранить фигуру и бодрость. Главное, что я уяснила сегодня, – готовить надо с любовью, и тогда всё обязательно получится.

Затем состоялась небольшая экскурсия по вилле, которую провёл менеджер компании Дмитрий Лукин. Судя по фотографиям, кулинарные шедевры здесь пробовали участники группы «А-Студио», Андрей Макаревич, хоккеист канадской сборной легендарной серии игр 1972 года Кен Драйден и другие знаменитости.

Ева Ким