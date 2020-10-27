ФОРЕЛЬ С МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ 

К 2030 году в Восточно-Казахстанской области планируется увеличить объём выращиваемой рыбы до четырёх тысяч тонн.

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил рыбоводческие хозяйства ТОО «Шыгыс Универсал» и ТОО «Гранд Фиш» и ознакомился с их деятельностью.

Отметим, что эти предприятия занимаются выращиванием и разведением форели относительно недавно, но уже сейчас можно сказать, что у этой отрасли большой потенциал. Так, каждый человек должен съедать в неделю минимум 150 граммов рыбы, а в нашем регионе, где остро стоит вопрос недостатка йода у населения, есть рыбу необходимо. К тому же форель, выращенная в этих хозяйствах, – экологически чистый продукт. Ведь здесь её разводят, опираясь на международный опыт и соблюдая все необходимые условия.

– Для форели очень важно, в какой воде она живёт, – рассказал руководитель ТОО «Гранд Фиш» Сергей Медведев. – То есть если заболоченная местность или пруд, то у неё вкус мяса будет не тот. Качество икры зависит от рыбы, а качество рыбы – от кормовой базы и условий содержания: температурного режима, качества воды и обогащённости кислородом. Для форели нужно подбирать водоёмы, приближенные к её естественной среде обитания.

Стоит подчеркнуть, что поддержка рыбоводства в Казахстане входит в число приоритетных направлений развития отечественного агропромышленного комплекса. Поскольку это может сыграть значительную роль в экономическом развитии страны. Так, на селекторном заседании Правительства, которое прошло в августе, Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин подчеркнул, что «в каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоёмы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. Для обеспечения здорового рациона питания граждан необходимо увеличить уровень потребления рыбы до рекомендованного ВОЗ – 16 килограммов на душу населения (сегодня в РК – 3–4 килограмма в год)».

Также он поручил разработать региональные программы развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки.

– Такой подход сделает этот вид бизнеса привлекательным и позволит другим хозяйствам заниматься разведением рыбы, – подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – Ведь у нас в регионе для этого есть все необходимые природно-климатические условия. Уверен, что в скором будущем наша область станет одним из лидеров по экспорту рыбы.

По словам акима области, к 2030 году объём выращиваемой рыбы в регионе должен достичь четырёх тысяч тонн. Добиться такого результата можно, грамотно пользуясь ресурсами региональной программы развития рыбного хозяйства. Поддержка на государственном уровне позволит наполнить рынок разнообразной рыбной продукцией отечественного производства. ТОО «Шыгыс Универсал» и ТОО «Гранд Фиш» сделали первые шаги в этом направлении.

– Эти два предприятия не только занимаются изготовлением пищевых продуктов, – резюмировал Даниал Ахметов, – но и вносят большой вклад в укрепление нашего здоровья и здоровья наших детей.

Александра Исаева