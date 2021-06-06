Фонтан радует сельчан

На площади села Курчум заработал светомузыкальный фонтан. Его официальное открытие состоялось осенью минувшего года.

Наступившее затем похолодание не позволило курчумцам насладиться красотой устремлённых в небо водных струй: несколько холодных месяцев объект простаивал. С наступлением тепла долгожданный запуск фонтана состоялся.

Теперь площадь стала любимым местом отдыха курчумцев и гостей района. По вечерам сюда приходит молодёжь. Музыка, фонтан с цветными переливами дарят людям хорошее настроение. К тому же площадь выстлана брусчаткой, её украшают цветные клумбы, установлены удобные скамейки для отдыха.

Напомним, торжественное открытие памятника поэту и философу Степи Абаю состоялось также минувшей осенью, в тот же день, что и открытие фонтана. Аналогичные объекты были построены и сданы в эксплуатацию в селе Маркаколь.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район