Фокус на главном

Десять школ в рамках пилотного Нацпроекта «Комфортная школа» построят в ВКО.

На совещании в акимате Восточно-Казахстанской области обсудили важнейшие направления развития региона. Акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву представили ход реализации Национальных проектов «Комфортная школа» и «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» по направлению «Доступная и качественная медицинская помощь».

Так, в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» в регионе планируется строительство десяти школ на 4200 мест, общая стоимость – 34 717,4 млн тенге. Об этом доложил руководитель управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев.

Аким области Ермек Кошербаев отметил, что в реализации проекта «Комфортная школа» при взаимодействии с Министерством просвещения необходимо учесть интересы каждой конкретной школы и региональные особенности.

Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам здравоохранения.

– В области функционирует семь передвижных медицинских комплексов, оснащённых необходимым медицинским оборудованием: рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием, – сообщила руководитель управления здравоохранения Гульмира Сагидуллина.

Аким Восточно-Казахстанской области поручил оценить реальную эффективность работы передвижных медицинских комплексов.

– Цель проекта – достичь того, чтобы даже труднодоступные населённые пункты были обеспечены своевременной качественной медицинской помощью. Нам необходимо также поработать над совершенствованием управления отлично зарекомендовавшей себя системой обмена медицинскими данными PACS, – прокомментировал Ермек Кошербаев.

Вместе с тем, по словам главы региона, к решениям задач областного масштаба подключатся местные представители министерств и ведомств – восточноказахстанцы очень скоро увидят результаты этого взаимодействия.

Меруерт Бахтиярова