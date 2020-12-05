Флагман региональной торговли 

В Семее полным ходом идёт строительство первого в Восточно-Казахстанской области оптово-распределительного центра Jolaman.

Общая стоимость проекта составит более 1,5 млрд тенге, реализуется в рамках государственной программы создания республиканской товаропроизводящей сети. Он поможет решить сразу несколько региональных проблем экономики: обеспечит продовольственную безопасность, снизит давление сезонного спроса и стабилизирует цены на продукцию агропромышленного комплекса, а также значительно снизит количество посредников между крестьянскими хозяйствами и конечным покупателем. В минувший четверг строящийся объект посетил в ходе рабочего визита в Семей заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

О необходимости создания общей системы сбыта продукции агропромышленного комплекса в Казахстане заговорили ещё в 2017 году. Но тогда речь шла о сети торгово-логистических центров. Однако время и анализ этой формы работы крупных оптовых центров показал, что они не учитывают ряд важнейших составляющих – сбор продукции крестьянских хозяйств и её реализацию мелким оптовикам, ресторанам, кафе и другим учреждениям.

Не секрет, что сегодня подавляющее большинство крестьянских хозяйств, особенно средних и мелких, эксплуатируют овощехранилища и склады, доставшиеся им от советского наследства. Как правило, здесь используется устаревшее оборудование, да и сами склады и хранилища давно требуют перестройки и модернизации процесса хранения плодово-

овощной продукции. Всё это пагубно сказывается на качестве овощей и картофеля. Судите сами, по данным Министерства сельского хозяйства РК, на этапе хранения и транспортировки овощей потери урожая составляют от 35 до 40 процентов. То есть не менее трети продукции, собранной с полей Казахстана, просто сгнивает в хранилищах и на складах и не доходит до конечного потребителя.

Отсюда огромные убытки у фермеров, снижение качества продукции на рынке, дефицит товара к концу весны и, как следствие, рост цен на овощи и картофель в течение полугода, вплоть до нового урожая.

– Этой ситуацией пользуются многочисленные оптовики-посредники, которые на фурах скупают за бесценок урожай с полей наших фермеров и перевозят его в другие регионы, сбывая по совсем другим ценам. И эта схема абсолютно непрозрачна. Потому что оптовики, как правило, частенько скрывают объёмы грузоперевозок, чтобы выплачивать меньше налогов и других обязательных платежей в бюджет. Да и стабильности на рынке сельхозпродукции это не прибавляет. Именно поэтому мы часто наблюдаем сезонные скачки цен, которых при разумной организации рынка быть не должно, – считает советник по экономическим вопросам ТОО «Корпорация «Акшын» Сулеймен Медеуов.

УЙТИ В КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ

До сегодняшнего дня, чтобы снизить цены на рынке овощей и картофеля, во всех областях и крупных городах Казахстана идёт закуп продукции сельского хозяйства для её закладки в стабилизационные фонды. Так, в 2020 году для реализации продукции стабфонда в Семее было приобретено 3 тыс. тонн овощей и картофеля. Напомним, что закуп ведётся на бюджетные средства.

Выходом из создавшейся ситуации стала идея создания сети оптово-распределительных центров. Именно на них сегодня возлагаются большие надежды по обеспечению продовольственной безопасности страны. Также механизм поможет снизить давление сезонного спроса на предложение и контролировать окончательную стоимость продукции агропромышленного комплекса.

– По плану, во всех крупных городах Казахстана в ближайшие годы будут открываться оптово-распределительные центры. В первую очередь, это делается для того, чтобы сократить количество посредников, чтобы каждый сельхозтоваропроизводитель мог продать свою качественную продукцию за хорошую цену напрямую конечному покупателю. При этом они будут торговать в хороших условиях, где есть оборудованные места на рынке, а также складские помещения для хранения овощей, – отметил заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев.

Всего в Казахстане к 2025 году планируется построить 20 ОРЦ различной мощности. Первые пять должны быть сданы в эксплуатацию уже в 2020 году. С работой некоторых из них лично познакомились семейские предприниматели прежде, чем составить собственный бизнес-план.

Семейский ОРЦ развернулся на площади 11 га. Это бывший рынок «Сары» в районе посёлка Жоламан, где в начале 2000-х годов проводились ярмарки выходного дня. Но условия для торговли там оставляли желать лучшего, и ярмарки перенесли в ТРЦ «Северный». Корпорация «Акшын» выкупила пустующую территорию вместе с земельным участком. И, разработав проектно-сметную документацию, приступила к строительству.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Для строительства компания вложила 400 млн тенге собственных средств. По программе получен кредит в «Банке ЦентрКредит» в сумме 473 млн тенге, который был поддержан Фондом «Даму». Фонд субсидирует 9 процентов годовой ставки по кредиту, оставшиеся 6 процентов выплачивает сам заёмщик. По словам Сулеймена Медеуова, это большое подспорье предпринимателям со стороны государства.

Кстати, сейчас находится в работе ещё один проект по льготному кредитованию для закупа импортного внутрискладского оборудования для ОРЦ Jolaman. Речь идет о сумме

300 млн тенге.

Строительство ОРЦ, стартовавшее в июле 2019 года, близится к своему завершению. Уже функционирует собственный убойный цех мощностью 50 голов КРС в сутки. При нём работает лицензированная ветеринарная лаборатория.

ОРЦ Jolaman будет включать в себя: оптово-распределительный склад площадью 7,5 тыс. м2, мощностью одновременного хранения до 5 тыс. тонн овощей и картофеля; кросс-док на 50 большегрузных машин для торговли с машин; морозильную и холодильную камеры по 40 тонн мяса каждая; откормочную площадку на 300 голов КРС и лошадей; ярмарку выходного дня на 200 торговых мест и многое другое. Уже ко Дню независимости на его территории планируется открытие постоянно действующей ярмарки, где будут реализовывать свою продукцию – мясо, молоко, сметану и овощи – сельхозтоваропроизводители региона. Кстати, сейчас прорабатывается вопрос проезда общественного транспорта до территории ОРЦ, чтобы семейчанам было удобно доезжать до ярмарки.

Полная же сдача оптово-распределительного центра в эксплуатацию намечена на лето 2021 года.

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА

Семейчане выступили с инициативой, которую поддержали в Национальной Палате предпринимателей «Атамекен». Дело в том, что до недавнего времени оптово-распределительные центры не имели официального статуса. Их работа подпадает под деятельность сразу трёх министерств РК. И это несколько дестабилизировало их работу. На сегодняшний день НПП «Атамекен» совместно с бизнес-сообществом разработали паспорт проекта строительства ОРЦ, в котором закладывается 25-процентное субсидирование инвестиционных вложений от стоимости строительства здания и закупа оборудования. Главным аргументом стал тот факт, что эти центры будут напрямую работать с отечественными сельхозтоваропроизводителями, обеспечивая им сбыт всей продукции по справедливым ценам.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Как сообщил Сулеймен Медеуов, сейчас решается вопрос поставки оборудования для складских помещений, где будет храниться картофель и овощи – свекла, лук, капуста, морковь. Их разместят на специальных 5-ярусных стеллажах. При этом процесс хранения будет находиться под полным контролем автоматизированных электронных систем: влажность, вентиляция, температура воздуха. Вся продукция, закупленная у фермеров, пройдёт несколько этапов подготовки к реализации: отбор, калибровку, мойку, сушку и упаковку на высокотехнологичном импортном оборудовании (Германия, Голландия).

В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» ТОО Jolaman в ближайшее время планирует подать заявку в Региональный координационный совет на реализацию проекта по строительству систем водоснабжения и водоотведения стоимостью 112 млн тенге. В 2021 году аналогичная заявка будет подана и на строительство системы теплоснабжения. В перспективе администрация ОРЦ намерена совместно с областным руководством подвести к оптово-распределительному центру и железнодорожный тупик.

– Предпринимателям нужна поддержка со стороны государства в подведении водопровода и канализации к зданию ОРЦ. Проектно-сметная документация готова, необходимо подать заявку в Управление ЖКХ ВКО, – заверил Ержан Нурбаев.

Работу ОРЦ построят на принципах цифровизации. Здесь не только автоматизируют весь процесс хранения продукции, но и будут вести электронный документооборот. Это обеспечит прозрачность процесса движения продукции в центре, а также даст полную картину потребности региона в картофеле, овощах и мясе. Это позволит проводить ежегодное планирование посевов плодовоовощной продукции в регионе, согласно рыночному спросу потребителей. Ну а излишки экспортировать в другие регионы или за рубеж.

По предварительным расчётам, запуск ОРЦ в Семее обеспечит на первом этапе новыми рабочими местами 35 человек, а местный бюджет будет пополнять на 30-35 млн тенге

ежегодно.

Сейчас идут переговоры с крестьянскими хозяйствами и кооперативами ВКО и Павлодарской области для дальнейшего сотрудничества. Некоторые из них уже готовы поддержать это начинание. Среди будущих партнеров ОРЦ Jolaman крупнейшие крестьянские хозяйства ВКО – ТОО «Прииртышье», КХ «Муздыбай-1», а также целый ряд средних и мелких хозяйств Озёрского сельского округа. Ведутся активные переговоры и с другими фермерами Семейского региона и близлежащих районов ВКО.

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

– По сути, работа ОРЦ со временем приведёт к закрытию стабилизационных фондов по всей стране, – убеждён Сулеймен Медеуов. – Государству не нужно будет тратить миллионы и миллиарды бюджетных средств на закуп картофеля и овощей. Этот сектор экономики будет отдан в свободную конкурентную среду. И ОРЦ разных регионов, конкурируя между собой, будут добиваться не только высокого качества своей продукции, они будут вынуждены держать приемлемые цены, чтобы реализовывать продукцию в полном объёме к июню, освобождая складские помещения под новый урожай.

В целом, по оценкам Министерства торговли и интеграции РК, реализация проекта создания товаропроизводящей сети решит множество проблем сразу в нескольких сегментах отечественной экономики.

Так, в агропромышленном комплексе планируется существенное сокращение потерь сельхозпродукции на этапе хранения – с 30 до 10 процентов. Контрактное фермерство и форвардный закуп урожая станет стимулом для дальнейшей кооперации. Кроме того, решаются проблемы сбыта продукции путём прямого доступа к внутренним и внешним рынкам сбыта за счёт консолидации мелких партий. А это повышение доли экспорта переработанной продукции, возможность дальнейшего планирования будущих объёмов урожая с учётом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков, сбалансированное перераспределение продукции внутри страны.

Решаются проблемы и в транспортно-логистической системе. По предварительным данным, общее количество перевозок в рамках сети ОРЦ составит более 4,5 млн тонн в год. Это позволит создать единую систему управления транспортной логистикой и увеличить коэффициент эффективности использования транспорта с 40-50% до 70%. Также сокращается доля транспортных расходов на 15%. Всё это снизит затраты на транспортировку грузов, а значит, и конечную стоимость продукции.

Значительный эффект от работы товаропроизводящей системы ожидается и во внутренней торговле. Во-первых, это стабилизация цен на плодовоовощную продукцию, прозрачность ценообразования и развитие сегмента свежей продукции за счёт повышения её качества. Во-вторых, рост внутреннего потребления плодовоовощной продукции. В-третьих, развитие электронной и биржевой торговли, новых форматов торговли, включая режим онлайн. Всё это приведёт к снижению доли импорта продукции, так как непроизводственные потери будут сведены к минимуму.

– ОРЦ в Семее расположен в очень выгодном месте: на пересечении двух трасс, ведущих в Усть-Каменогорск и Алматинскую область. Думаю, что это начинание ждёт успех. Самое главное, крестьянским хозяйствам и покупателям будут созданы прекрасные условия для торговли качественными товарами сельского хозяйства по ценам товаропроизводителей, – подытожил Ержан Нурбаев.

Софья Соболевская

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Семей