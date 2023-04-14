Фитотерапия, экомыло и «умный» картофель

В апреле в Казахстане отмечается День работников науки. Учёные, горячо преданные своему делу, вносят значительный вклад в развитие казахстанской науки. И сегодня в этой сфере есть безусловные достижения.

Достаточно ярко себя проявляет и молодое поколение. Об уникальных разработках, идеях, нестандартных подходах и смелых экспериментах молодых учёных рассказали в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова.

Как сообщила проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКУ им. С. Аманжолова Ирина Ровнякова, ежегодно из финансовых средств университета выделяется 40 млн тенге на поддержку молодых учёных и студентов.

По её словам, происходящие в стране социально-экономические преобразования и вступление на путь инновационного развития всё больше привлекает молодёжь в науку. В вузе созданы все необходимые условия для становления молодых учёных. И это, безусловно, приносит свои результаты в виде научных проектов, стартап-проектов, новых открытий и исследований. Вот лишь некоторые из них.

Все проекты хороши

Учёные университета совместно с врачами Многопрофильного центра онкологии и хирургии ВКО проводят совместные исследования с целью разработки отечественных стабилизирующих растворов для хранения, транспортировки и диагностики биоматериалов. В партнёрстве с медиками уже разработан, запатентован и зарегистрирован в качестве фармацевтического продукта стабилизирующий раствор для ранней диагностики рака шейки матки. Если сравнивать этот препарат с импортными аналогами, он не уступает по качеству, а по цене в 2-2,5 раза дешевле.

– На сегодняшний день учёные реализуют более 20 стартапов, – проинформировала Ирина Ровнякова. – Основные направления стартап-проектов – биотехнология, материаловедение и наноматериалы, естественно-научное направление по физике и химии, профессиональное обучение в области национальных игрушек, национальной одежды и другие.

Так, к примеру, студент третьего курса университета Нариман Кайырбеков занимается созданием альтернативы полиэтиленовым пакетам и оптимальных условий для «капризного» растения – сои, а также разрабатывает топливные элементы. Студент-химик Жандос Рашидұлы работает над реализацией проекта по изготовлению натурального экомыла.

Студентка Яна Яанус вместе с научными сотрудниками технического вуза занималась повышением качества казахстанской нефти с помощью инфразвука и выиграла конкурс на стипендию имени академика Шахмардана Есенова в размере 27 тысяч тенге.

Помогают фермерам

В приоритете сегодня исследования и разработки, помогающие решать актуальные задачи в АПК. Так, молодые учёные для получения здорового посадочного материала подсолнечника разработали биотехнологический метод очистки и отбора здоровых растений предков-гибридов гетерозиса и внедрения их в систему семеноводства. Такой способ позволяет получить здоровые гибридные семена этого растения.

С помощью цифровых технологий и вычисления индексов растительности они также помогают фермерам точно рассчитать количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра.

В основе всей системы точного земледелия лежит использование точных карт полей со всеми их характеристиками. С помощью мультиспектрального дрона они делают снимки с определённого ракурса и высоты, таким образом, ученые видят динамику развития растений.

На основании дальнейших расчётов по полученным индексам можно определить уровень развития растений. На основании индексов агрономы проводят агрохимический анализ, оценивают и дают фермерам рекомендации по удобрениям.

Также молодые учёные Восточного Казахстана разработали систему оригинального и элитного семеноводства картофеля с генофондом в 60 сортов. Эти виды картофеля адаптированы к условиям Восточного Казахстана и отличаются высокой урожайностью.

Инновации в инклюзии

Логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Центра непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala» ВКУ имени С. Аманжолова Рауан Байчинов разработал уникальную, не имеющую аналога в Казахстане методику для развития речи казахоязычных детей с кохлеарным имплантатом.

Проект «Изучение интонационных структур голоса у казахоязычных детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантатом» был начат в 2018 году. На сегодняшний день обследовано 86 детей, семь из которых проходят реабилитацию в четыре этапа: восприятие звуков и речи, звукоподражания, словосочетания и простые предложения. По словам автора, методика предназначена для детей от трёх до семи лет.

– По этой методике один из детей занимается два года, сейчас он говорит предложениями, – поделился Рауан Байчинов. – Второй ребёнок после установления кохлеарного имплантата не реагировал на звуки и голос. После двух месяцев занятий малыш стал проявлять интерес к звукам. Ему предстоит ещё три этапа реабилитации.

На сегодняшний день эту методику применяют в КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация» УО ВКО, ОО «Ассоциация социальных работников и волонтёров» и созданном на базе университета Центре непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala».

Кроме того, этот проект включён в лекционный материал по дисциплине «Слухоречевая реабилитация детей после кохлеарного имплантат» для студентов по специальности «дефектология» Amanzholov University.

Фитотерапия и парктроник

Магистрант по специальности «биология» Гульжан Асет изучает лечебные свойства растения, пробивающего даже асфальт и способного выжить в местных суровых погодных условиях. В будущем она хочет создать отечественное лекарство на основе растения «якорцы стелющиеся».

Магистрант второго курса по специальности «информатика» Адлет Амангелдин создал казахстанское устройство парктроника с помощью ультразвукового датчика для автомобиля.

Многим автолюбителям известен парковочный радар, так как представляет собой активную систему помощи водителю при парковке, обнаружении урны, высокого бордюра или оставленной тележки. Парктроник с лёгкостью замечает эти препятствия и своевременно предупреждает о них водителя.

По словам Адлета, казахстанцам будет выгоднее покупать отечественный товар, нежели зарубежный.

Стоит отметить, что студент представлял свою разработку на международном STEМ-фестивале EXPO в Турции. Проект высоко оценили члены жюри и эксперты отраслевого рынка.

По данным проректора вуза, желающих продемонстрировать авторские научные проекты с каждым годом становится всё больше. К примеру, в ВКУ в 2022 году среди студентов вуза состоялся конкурс научных стартап-проектов. Он был направлен на формирование у участников предпринимательских навыков и оказание помощи в создании и реализации стартап-проектов. Было подано 19 заявок от желающих побороться за денежный приз. Руководство вуза отмечает, что конкурс хорошо зарекомендовал себя среди обучающихся. В связи с этим с 2023 года награда за победу в этом конкурсе будет увеличена до 1 млн тенге.

Ерик Абитов

фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова