Финансовый трамплин для ярких идей

Предприниматели ВКО получили возможность реализовать свои идеи с помощью льготных программ. Благодаря поддержке государства в областном центре открыли детский центр дополнительного образования, современную стоматологию и школу для детей с аутизмом.

Не только про бизнес

Открывшаяся месяц назад «Специальная школа-детский сад «Страна Чудес» для детей с РАС» (расстройства аутистического спектра) – первое и пока единственное в Казахстане коррекционное учреждение для детей с задержкой эмоционально-волевой сферы и нарушением поведения.

– Благодаря государственной поддержке и реализации Национального проекта по развитию предпринимательства мы получили льготное кредитование, – говорит директор учреждения Лилия Мамбурова. – Для нас это очень важная и значимая финансовая поддержка. Также мы получили гарантии по кредиту, поскольку собственного залогового обеспечения у нас не было. В результате удалось провести полную реконструкцию здания, в котором теперь располагаются специализированный детский сад для детей от трёх лет, а с этого года – и начальная школа для детей от семи до 12 лет.

Напомним, в сентябре «Страна чудес» распахнула свои двери для 111 особенных воспитанников. При этом 72 ребёнка посещают образовательное учреждение в рамках государственного заказа (то есть бесплатно), 39 детей впервые смогли получать полноценное начальное образование в соответствии со своими потребностями. А их родители впервые за долгое время могут позволить себе трудоустроиться: дети находятся в детском саду и школе полный день.

– Такая программа очень важна для поддержки социального предпринимательства, – подчёркивает директор специализированной школы. – У бизнеса появляется возможность реализовать свои идеи, особенно на начальном этапе, когда собственные ресурсы бывают ограничены. Уверена, что без такого подспорья наш проект бы не состоялся. Нам удалось собрать штат, в который вошли 74 сотрудника, причём дополнительные 24 места мы смогли обеспечить именно после открытия уже в обновлённом здании.

Процесс обучения в учреждении проходит по запатентованной авторской учебной программе и на сегодня не имеет аналогов в стране.

– На данный момент ТОО «ДО «Страна чудес» работает в арендуемом помещении, – комментируют специалисты фонда «Даму». – Здание состоит из двух этажей, где расположены зал сенсорной интеграции, бассейн, физиокабинет, медицинский кабинет, игровая комната и так далее. В связи с ежегодным увеличением численности детей с РАС, благодаря гарантированию и субсидированию за счёт заёмных средств АО «Банк Центр Кредит» при поддержке АО «ФРП Даму» появилась возможность приобрести дополнительное здание. Ставка по кредиту составляет 14,75 процента годовых, из которых шесть процентов оплачивает сам предприниматель, остальное компенсирует фонд «Даму».

Одарённые «академики»

Ещё одна организация дополнительного образования – «Академия успеха» – благодаря государственной помощи успешно работает на протяжении пяти лет. Руководителем и идейным вдохновителем является Ольга Сысоева, педагог с 25-летним стажем работы в школе. Именно она стояла у истоков первого научно-исследовательского центра «Восток» для одарённых детей в Усть-Каменогорске. Была инициатором открытия первого учебно-методического центра «Электронный учебник» в Восточном Казахстане. А также стала автором электронных учебников государственного стандарта по математике, естествознанию, познанию мира. И как никто другой она знает, на что способны дети, которые получают альтернативное образование вне школы.

– Сегодняшний мир требует от детей совершенно иных знаний, чем 15, десять и даже пять лет назад, – убеждена руководитель «Академии успеха». – Очевидно, что действующая система образования не способна на 100 процентов удовлетворить эти потребности. И мы должны помочь детям раскрыть их потенциал, дать им импульс к саморазвитию, самосовершенствованию. Мы знаем, какими методами это сделать, какие применить программы, технологии обучения и тренажёры. Отрадно, что в сфере развития способностей детей мы в числе первых в Казахстане, кто разрабатывает авторские программы, проводит научную работу и создаёт пособия для массового применения.

Ольга Сысоева на практике доказала, что развитие детей ограничено рамками государственного стандарта и репродуктивного обучения (вопрос-ответ). И если выйти за эти рамки, то абсолютно в каждом ребёнке можно раскрыть талант, сделать его уверенным в себе и успешным в условиях собственной исследовательской деятельности.

В течение нескольких лет педагог формировала уникальную команду единомышленников. И сегодня эти профессионалы меняют отношение к развитию детей, ломают стереотипы и каждый день демонстрируют удивительные результаты своих учеников, доказывая, что потенциал их безграничен.

На сегодняшний день в центре преподают такие дисциплины, как «Детское скорочтение и развитие памяти», «Мегаментальная арифметика», «Робототехника», «Курс Кубика-Рубика», «Экспресс-подготовка к школе», «Создание компьютерных игр и мультфильмов», «Компьютерная грамотность», «Эйдетика и деловой имидж», «Техники быстрого обучения», развитие устной и письменной речи «Риторика на каждый день», «Каллиграфия», «Математическое моделирование», «Билингвальное обучение», английский язык (грамматика, спикинг), а также казахский, русский, китайский языки.

Кроме того, в центре действуют студия творчества «Умелые ручки», курсы самоподготовки, развития познавательных способностей «IQ-интеллект», семейного обучения «Учимся вместе» по электронным учебникам.

– Мы не случайно назвали наш центр «Академией успеха», – говорит Ольга Сысоева. – Такие разнообразные техники обучения эффективно влияют на развитие интеллектуальных способностей у наших детей и обеспечивают их успешное обучение на всех последующих этапах школьного и профессионального образования.

Центр «Академия успеха» удалось расширить также в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.

– Так как помещение находилось в аренде, было принято решение выкупить его, – объяснили в областном филиале фонда «Даму». – Для этого руководство центра обратилось в АО «Нурбанк» и получило кредит в размере 18,9 млн тенге со ставкой вознаграждения 19 процентов. Аналогично «Стране чудес» доля, оплачиваемая предпринимателем, составляет шесть процентов.

Улыбка Фортуны

Не остаются без внимания и организации медицинских услуг. Так, в областном центре открылась современная стоматология «EAST SMILE», основным видом деятельности которой является лечение, восстановление и протезирование зубов. Учредителем и руководителем является Арай Еркимбекова, в 2009 году окончившая Медицинский университет в Семее по специальности «врач-стоматолог».

А началось всё в августе прошлого года, когда, наработав за 12 лет практики достаточный опыт, Арай решила, что пришло время начать своё дело. Необходимо было приобрести собственное здание и оборудование, однако средств на воплощение мечты было недостаточно. Тогда начинающему предпринимателю поддержку оказали в АО «Народный Банк Казахстана». И в мае 2022 года компания получила финансирование в рамках госпрограммы в виде кредита со ставкой 18 процентов годовых и компенсацией от фонда «Даму» в 12 процентов. Сумма кредита составила 65 млн тенге, сумма гарантии – 14 484 500 тенге.

– На сегодняшний день у нас трудятся 14 специалистов, – рассказывает Арай Еркимбекова. – Мы ведём терапевтический, хирургический, ортодонтический приём взрослых и детей. То есть стоматология семейная. За год мне удалось обустроить совершенно новую стоматологию. Всё благодаря государственной программе финансирования.

В областном филиале фонда «Даму» подчеркнули, что результаты государственной поддержки бизнеса на сегодняшний день позволяют говорить о мощной стимуляции предпринимательского сектора.

– За первое полугодие текущего года в Восточно-Казахстанской области заключили 209 договоров субсидирования на общую сумму кредитования 13,1 млрд тенге, – отметил директор регионального филиала Мереке Сыздыков. – Из них по Программе «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы» – 205 договоров на сумму 11,6 млрд тенге, по Программе «Экономика простых вещей» – четыре договора на сумму 1,5 млрд тенге.

Помимо этого, мы наблюдаем рост по частичному гарантированию. Также в первые шесть месяцев 2022 года по гарантированию получили поддержку 153 проекта предпринимателей на общую сумму кредита 8,2 млрд тенге.

Лилия Дроздова