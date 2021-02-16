Финальный раунд

«Торпедо» одержало победу в регулярном чемпионате Pro Ligasy и вышло в плей-офф.

В Нур-Султане встретились «Торпедо» и «Снежные Барсы». Особой интриги в матчах лидера и аутсайдера турнирной таблицы не было – устькаменогорцы разгромили соперников в обеих играх. За два матча «Снежные Барсы» смогли забить всего две шайбы (по одной в каждом), а в ответ получили четырнадцать (шесть – в первом и восемь – во втором).

– В целом результатом довольны, установку выполнили. Конечно, были ошибки, но сделаем видеопросмотр, разберём их и будем готовиться к новым матчам, – отметил старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев.

После побед в матчах со «Снежными Барсами» усть-каменогорская дружина стала недосягаема для остальных участников гонки за первое место, поэтому команда «Торпедо» – победитель регулярного чемпионата Pro Ligasy.

Также по итогам последних туров чемпионата определились участники плей-офф текущего сезона. Вместе с «Торпедо» в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею вышли «Сарыарка», «Номад» и «Темиртау».

К сожалению, второй усть-каменогорский коллектив такими результатами похвастаться не может. Команда «Алтай Торпедо» в прошедшем туре дважды проиграла «Бейбарысу»: 2:7 – в первом матче и 1:4 – во втором.

– Ребята бились, сражались, но нам не хватает, особенно в концовке, концентрации и хладнокровия. В завершении надо добавлять, – считает и. о. главного тренера ХК «Алтай Торпедо» Досжан Есиркенов. – Команда у нас молодая, это влияет на игру. К тому же где-то не хватает физических кондиций.

В турнирной таблице чемпионата Казахстана «Алтай Торпедо» занимает одиннадцатую строчку, набрав 41 балл в 42 играх.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Снежные барсы»