Фея кукол создавала…

«…Всё, чего она касалась, / Оживало, просыпалось…» – этот отрывок из стихотворения Ларисы Рубальской прекрасно подходит для описания творческого процесса мастерицы из Усть-Каменогорска Марианны Коневской. Превращать проволоку, синтепон и капрон в дивных персонажей – разве это не сказка?!

Любовь к рукоделию у неё возникла в детстве. Девочка увлекалась рисованием, делала аппликации и даже примеряла на себя роль модельера – придумывала наряды своим куклам. Повзрослев, она не оставила творчество, наоборот, благодаря безграничным возможностям Всемирной паутины узнала ещё больше направлений и техник.

Конечно, заиграл творческий азарт, и сразу же всё захотелось попробовать. Мастерица смело воплощала свои идеи в жизнь – занималась декупажем, выполняла поделки из бечёвки и кофе, пробовала шить куклы Тильды. Но её привлекли куклы из капрона, созданием которых она долго не решалась заняться.

– Я лишь скромно любовалась ими, – поделилась Марианна Коневская. – Мне казалось, что это такой высокий уровень мастерства, до которого мне не дотянуться.

Однако неугомонная творческая натура всё же подтолкнула мастерицу попробовать свои силы в новом амплуа. Сейчас она с улыбкой признаётся, что самое сложное, оказывается, было найти – нет, не вдохновение, как сразу же мог подумать читатель, и даже не терпение – уж этого у Марианны Коневской хоть отбавляй. Трудности возникли с материалом для работы.

Как выяснилось, не всякий капрон подходит для этого вида творчества: при первом же взаимодействии с иголкой на нём появлялись затяжки и стрелки. Методом проб и ошибок Марианна всё же нашла «правильный» капрон, из которого сейчас создаёт волшебных представителей кукольного царства.

– Куклы шью из капроновых колготок и синтепона, – рассказала мастерица. – В первую очередь шьётся лицо. С помощью закладывания складок и изгибов на синтепоне можно сделать кукле нос любой формы, маленькие или большие губы, высокий или низкий лоб, оформить ямочки на щёчках либо заложить носогубные морщины, чтобы придать игрушке возраст. Когда лицо готово, разукрашиваю его при помощи сухой косметики, потом фиксирую лаком для волос. Затем приступаю к работе над причёской: волосы своим куклам делаю из шерсти для валяния, искусственного меха, пряжи. После приступаю к созданию туловища, основа которого прочный каркас. За счёт этого кукла мобильна и может менять положение. Затем обматываю каркас синтепоном и обшиваю капроном.

Стоит отметить, что и это ещё не всё. После создания персонажа мастерица сама придумывает и шьёт ему наряд. Но не будем долго томить читателей и рассказывать, что и как, лучше приступим к знакомству с работами Марианны Коневской. Ведь увидев кукол однажды, уже не сможешь забыть – их улыбки озаряют всё вокруг, добрые глаза помогают поверить в чудеса… На миг может показаться, что это не просто куклы, а живые персонажи, сошедшие со страниц сказок.

Гостей добродушно встречает домовой Степан. Он напоминает волшебника: в одной руке у него мешок со здоровьем, в другой – со счастьем. Ими он готов поделиться со всеми, кто приходит в дом с добрыми намерениями. Кузя рад угостить гостей бубликами. Афанасий и по дому поможет, и душевную беседу за чаем поддержит. Домовёнок-поварёнок с обедом подсобит. Домовушка Соня с веником, подбоченившись, приглашает навести порядок в доме. Здесь же резвятся озорные гномы. Неподалёку расположилась чета домовых. Глядя на них, невольно вспоминается песня «Бабушка рядышком с дедушкой». Кажется, будто они наблюдают за происходящим вокруг и радуются, что находятся в такой тёплой компании друзей…

Есть среди кукол Марианны Коневской и портретные, которые, к слову, очень сложно сделать в такой технике. Но у мастерицы они отлично получаются. Тому свидетельство – её работы путешествуют по многим странам мира, и даже климат жаркого Израиля им подошёл.

О дивных куклах Марианны Коневской можно долго писать, уж очень они приветливые и располагают к себе. Удивляешься, как при помощи иголки с ниткой мастерице удаётся точно передать характер и настроение каждой куклы. Сама же героиня повествования с гордостью говорит, что творчеству она научилась благодаря маме – Людмиле Новиковой, которая не только привила ей любовь к рукоделию, но и на протяжении всей жизни поддерживает и вдохновляет на новые творческие свершения.

– Все работы выполнены с огромной любовью, – резюмировала Марианна Коневская. – Наверно, поэтому люди чувствуют от моих кукол сердечное тепло и заряжаются позитивом.

Александра Исаева

Фото из архива Марианны Коневской