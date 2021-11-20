Фермеры подводят итоги сезона

Опытные руководители, главные специалисты и рядовые труженики фермерских хозяйств Восточно-Казахстанской области накануне профессионального праздника награждены Почётными грамотами и знаками отличия за доблестный труд.

В церемонии награждения принял участие, поздравил фермеров заместитель акима области Ержан Нурбаев, ответивший также на поступившие от них вопросы. Руководитель Ассоциации фермеров Казахстана по Восточно-Казахстанской области Серик Байгалиев в ходе встречи с коллегами, приехавшими из районов и городов региона, пригласил всех к открытому диалогу.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства, является прекрасной возможностью подвести некоторые итоги работы, а также обсудить важные вопросы и проблемы, планы на будущее. По общему мнению, фермерское движение в регионе год от года набирает обороты, добивается в работе заметных результатов, вносит свой вклад в поступательное развитие сельского хозяйства ВКО, сферу переработки продукции.

В частности, сделали экскурс к событиям прошлого года, когда из-за влияния пандемии вводились строгие ограничительные меры. Несмотря на все трудности, которые усложняли работу фермеров, удалось вынести нелёгкие и полезные уроки. Более того, значительно окрепнуть и применить ценный опыт в текущем году, когда ещё одним испытанием стала засуха.

Серик Байгалиев отметил, что основой эффективной совместной работы является хорошее взаимопонимание, координация усилий с коллегами, органами местной власти, профильными структурами и ведомствами. Многие проблемные вопросы, беспокоящие фермеров Восточного Казахстана, оперативно доводятся до ответственных лиц и компетентных органов для принятия конкретных решений. В этом плане активно действуют филиалы Ассоциации фермеров Казахстана Восточно-Казахстанской области, находящиеся в городах и районах, непосредственно там, где кипит работа. От их инициативы и настойчивости зависят темпы проведения реформ в сельском хозяйстве, качество жизни сельчан.

От имени фермеров Уланского района на встрече выступил известный предприниматель Сеилжан Сайлаубаев, занятый в сфере производства и переработки молочной продукции. Обращаясь к коллегам, он предложил говорить не о частных проблемах и трудностях, а о более масштабных и серьёзных вопросах, затрагивающих общие интересы. Тогда можно совместными усилиями добиваться решения их на самых разных отраслевых уровнях и вертикалях.

В первую очередь затронут кад-ровый вопрос. По словам опытного руководителя, только с подготовленными кадрами высочайшей квалификации можно рассчитывать на успех в сфере АПК. Новая технология, техника, современное производство на предприятиях требуют свежих знаний, гибкости подходов и ума, совершенно другой уровень компетенции, навыков. Далее нужен щадящий налоговый режим. В этом отношении вызывает интерес система в Белоруссии, где побывали в рамках обмена опытом наши сельхозтоваропроизводители. И ещё необходимо усиливать глубокую переработку продукции.

Своим видением перспектив поделился руководитель филиала Аграрной Кредитной Корпорации по ВКО Ербол Кубентаев, он рассказал и о совместной работе с фермерами.

В числе тех, чей труд отмечен на уровне отраслевого министерства, авторитетный аграрий Фарид Абитаев и ряд его коллег из агрохолдинга. В частности механизатор Александр Коробейников, работающий на новой мощной технике. О таких профессионалах нередко можно услышать, что на них земля держится.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета