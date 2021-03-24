Фермерское дело семьи Хасиевых

Животноводы из села Ушбиик Жарминского района уже четверть века занимаются разведением знаменитой породы овец – байыс. Развивать племенное овцеводство фермерам помогает государство.

Хусан Хасиев создал крестьянское хозяйство «Кара-Адыр» в 1997 году. У него особое отношение к овцам. Он много о них знает и умеет обращаться с животными.

– Овцеводство – традиционное для нас направление, – говорит Хусан Баснокаевич. – Потребность в этой продукции высокая, рынок большой. Государство оказывает хорошую поддержку в виде субсидий, льготных кредитов. Это направление очень перспективное.

Жарминский район является родиной овец полугрубошерстной породы байыс, над выведением которой работали как овцеводы местных совхозов, так и казахстанские учёные. Было время, когда совхоз «Первомайский» славился бесчисленными отарами овец. Сохранить эту уникальную породу удалось местным фермерам и до наших дней.

Овцы байыс отличаются хорошими мясными качествами, курдюком приподнятой формы и осветлённой шерстью, которую можно использовать в ковроткачестве. Сегодня племенные овцы, выведенные в Жарминском районе, пользуются популярностью на территории всего Казахстана благодаря своей неприхотливости и высоким мясосальным качествам.

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

Когда распался совхоз, где работал животноводом отец семейства, Хасиевы без малейших раздумий решили всерьёз заниматься тем, в чём действительно понимали толк – овцеводством.

– Овцы – достаточно выносливые животные, падёж при правильном уходе невелик, – делится своими соображениями глава семьи. – С весны и до поздней осени овец можно пасти, стадо не требует дополнительных кормов, животные сами находят траву. Небольшое первоначальное стадо взрослых овец за два года увеличивается в два-три раза, а значит, можно и мясо получать, и поддерживать стадо в необходимом количестве.

Фермер считает, что овцы должны быть на каждом подворье. В народе совершенно правильно называют их «ходячими холодильниками». Даже во времена, когда холодильников на селе не было в помине, овцы и в самые жаркие месяцы года обеспечивали крестьянской семье сытный стол. Летом на селе – самая тяжёлая работа, которую на постных щах не осилишь, но мало кто решался в это время года губить корову. А у овцы выход мяса небольшой, долго хранить его не приходится.

По словам жарминских животноводов, у древних кочевников, которые испокон веков пасли здесь скот, условия были значительно хуже, но именно скотоводство было основным занятием проживавших на этой территории народов.

– Ну а нам и вообще нечего роптать, условия можно считать идеальными, – продолжает Хусан Баснокаевич. – У нас здесь двести гектаров сенокосных угодий, около десяти тысяч гектаров пастбищ, где овечки пасутся практически круглый год. Сено, речка, природа – что ещё нужно.

Фермер вспоминает, как в советское время государство разрешало держать на личном подворье лишь одну корову, а рождавшихся телят крестьяне обязаны были передавать в собственность совхоза. Сейчас, по его словам, созданы все условия для работы сельчан – скота можно держать сколько угодно, было бы желание трудиться.

УДАЧА ЛЮБИТ ТРУДОЛЮБИВЫХ

Глава хозяйства с гордостью показывает своё племенное стадо. Почти 25 лет назад начиналось всё с трёх сотен голов. Сейчас в отарах хозяйства 1500 овцематок. Прибыльно держать большое количество, считают Хасиевы, тогда окупаются все затраты.

Овцеводы стараются держать породу «в чистоте», без примесей. Хранители породы – 60 баранов-производителей. Породистых осеменителей ни с кем не спутаешь – выдаёт внушительный профиль.

Руководитель крестьянского хозяйства всем своим примером показывает: эта отрасль может быть высокорентабельной и перспективной. Убедил в этом и собственных детей. Сельский труд им знаком с детства, с малых лет они умели ухаживать за животными, пасти их, каждый год помогали отцу заготавливать сено, корма на зиму. Сегодня Бислан, Аслан и Роза Хасиевы стараются поставить дело отца на современный лад, повысить племенные качества породы. Глава хозяйства уверен: продолжат его дело в будущем и младшие члены семьи.

– Внуки – моя гордость. Они – залог того, что у нашего семейного фермерского хозяйства есть будущее. Ребята интересуются не компьютером и интернетом, а тем, как обстоят дела на ферме, помогают, например, при стрижке овец, – с тёплой улыбкой рассказывает дед.

Крестьянское хозяйство «Кара-Адыр» входит в число крепких по Жарминскому району. Залог этого, по словам Хусана Хасиева, кроется в неустанном труде, к тому же хорошую поддержку оказывает государство. С 2001 года фермеры получают субсидии – 4 тысячи тенге за каждую овцематку, что позволяет развивать отрасль, преумножать поголовье. Главное, повторяет глава хозяйства, – это желание работать на своей земле, и оно – основа любого успеха, а ещё, наверное, – любовь к тому делу, которым занимаешься.

К МАЛОЙ РОДИНЕ – С ЛЮБОВЬЮ

Фермеры Хасиевы считают себя ответственными за процветание малой родины. Активно участвуют в благоустройстве и создании комфортных условий жизни на селе.

Несмотря на то, что глава семьи родился в Чеченской Республике, село Ушбиик он считает своим, родным. Судьба занесла его в Восточный Казахстан в 1944 году, когда чеченцы и ингушы были безжалостно оторваны от родных мест и отправлены в казахскую степь.

Приехав с семьёй в Бородулихинский район в четырёхлетнем возрасте, Хусан Баснокаевич прожил здесь до 1961 года. Затем переехал в Жарминский район, пустил крепкие корни, создав свою семью, воспитав детей.

– Здесь родились мои дети и внуки, – говорит он. – Казахстан стал для нас настоящей Родиной. Уехать отсюда никогда даже мыслей не было. Своё будущее связываем только с родной казахстанской землёй.

Любовь к людям и ответственность в работе. Вот девиз семьи Хасиевых. Наверное, именно поэтому и дела все спорятся, и здоровье не подводит, и оптимизма и творческого запала хватает на всех.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива семьи Хасиевых и из открытых источников

Жарминский район