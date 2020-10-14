Фермер-вумен из Прапорщиково 

Сегодня в сельском хозяйстве, как и во многих других сферах экономики, нередко задают тон представительницы прекрасного пола. Женщины научились управлять сельскохозяйственным производством не только наравне с мужчинами, но и зачастую лучше их. В этом можно убедиться на примере директора ТОО «ВостокАгроТех» Айгуль Мурзыкановой из села Прапорщиково.

Более десяти лет фермер-вумен из Глубоковского района возглавляет небольшое, но стабильное хозяйство, которое вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

«Я ДЕРЕВЕНСКАЯ»

Волевая, целеустремлённая, трудолюбивая, умная, Айгуль Мурзыканова привыкла мыслить масштабно, можно сказать, по-государственному. Все эти черты позволяют вот уже десять лет не только уверенно держать планку в круговороте фермерских забот, но и постепенно расти и укреплять своё дело.

Айгуль Мурзыканова о родном селе Прапорщиково отзывается с особой теплотой и нежностью, ведь там прошли её детство, отрочество, юность. Ей есть что вспомнить из этого отрезка жизни, о чём рассказать.

– Для меня крестьянский труд всегда был очень близким, – рассказывает Айгуль Чингисовна. – Отец занимал руководящую должность в колхозе, мама работала телятницей. С детства нас учили управляться с домашним хозяйством – мы помогали родителям убираться во дворе, управляться в огороде, да ещё и в колхозное поле ходили работать со старшими. Но так в селе жили все, и это не считалось геройством, а скорее нормой. А ещё нас всегда учили слушаться родителей, уважать и почитать старших. Наверное, поэтому общение среди сельчан более тёплое и открытое. Менять этот уклад жизни у меня никогда не возникало желания.

После окончания пединститута она планировала стать учителем математики, но судьба распорядилась иначе. Сначала работала в бухгалтерии колхоза, затем в сельхозпредприятиях округа. Набравшись достаточного опыта ведения аграрного бизнеса, рискнула создать своё собственное дело.

С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ

Признаётся, что на первых порах были сложности с ведением бизнеса. Однако начинающий фермер-дама всегда была достаточно смелая и амбициозная, и она решила не останавливаться при первых же трудностях. Конечно, нелёгкие сельскохозяйственные будни Айгуль Чингисовна коротает не в одиночку. Справляться с хозяйством и развивать бизнес все эти годы ей помогает супруг Марат, который занимается производственными вопросами.

– Когда мы начинали, у нас ничего, кроме 280 гектаров земли, не было, – вспоминает Айгуль Мурзыканова, – сельхозтехнику брали в аренду. На первых порах большую помощь нам оказывали уже тогда маститые аграрии Людмила Петровна Цыбенко и Руслан Джабраилович Виситаев, безвозмездно предоставившие семена и необходимую технику. Сейчас в нашем хозяйстве около 400 га земли – по современным меркам, конечно, не так уж и много. Но если вкладывать в землю все свои силы и душу, то она обязательно щедро отблагодарит.

Конечно, для получения хорошего урожая одной любви мало – почву постоянно требуется подкармливать. Как говорится в пословице: земля хоть и кормит, но и сама есть просит. Благо, государство каждый год предоставляет аграриям субсидии на приобретение минеральных удобрений и гербицидов.

– Поначалу земля похожа на ребенка, которого нужно холить, лелеять. Оберегать от засухи, ливней, вредных насекомых, – рассуждает Айгуль. – Чтобы был результат, нужно бережно относиться к посевам, правильно ухаживать за ними. Поэтому я живу по принципу: от родной земли получи силу, родной земле её и отдай. А ещё у нас есть обязательный ритуал: перед каждым севом мы с мужем приезжаем в поле и просим землю-матушку быть щедрой в этом году. А когда завершаем жатву – обязательно благодарим её за всё, что она смогла нам отдать.

Своё дело сельская бизнесвумен знает не хуже её коллег-мужчин. Эффективно ведёт агротехнику, интересуется всеми новинками в сфере АПК. Внедрение новых сортов зерновых культур, качественного семенного материала, проведение мероприятий по химизации земель, охране природы, покупка современной техники, современное проведение посевных и уборочных работ… Нужно ничего не забыть, не упустить благодатное время. Останавливаться на достигнутом женщина-аграрий не собирается. В планах у неё ещё много дел.

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

Хозяйство хоть и не огромное, но требует постоянного внимания. В возделывании пшеницы, ячменя, подсолнечника одной мотыгой и лопатой не обойтись. Уже много лет «ВостокАгроТех» пользуется государственной поддержкой в виде субсидирования процентной ставки в лизинге и приобретении сельхозтехники для развития и расширения бизнеса. Сегодня парк техники в хозяйстве – на зависть многим. Здесь и новенькие зерноуборочные комбайны, и современные сеялки, и тракторы…

– Надо понимать, что сельское хозяйство – это не машинное производство, – говорит женщина-аграрий. – Каждый раз мы не знаем, что получим. Работа на земле сопряжена со множеством рисков, которые влияют на урожай и его реализацию. В этом году, к сожалению, капризы природы не дали нам получить больших урожаев зерновых. Но мы не унываем. Ждём каждую весну, чтобы снова вступить в бой!

В подчинении у Айгуль Чингисовны всего семь работников, все они мужчины. Как признаётся бизнесвумен, работать в таком коллективе для неё не составляет труда, наоборот, даже проще, чем с женщинами.

Кстати, зарплату в хозяйстве платят независимо от выработки, поэтому среди работников нет гонки за лидерство. Все понимают, что делают общее дело, помогают друг другу.

А для того чтобы молодые механизаторы оставались в селе, трудились на земле с удовольствием, Мурзыкановы покупают для них жильё. После десяти лет добросовестной работы в хозяйстве работник получает дом в собственность.

Айгуль Чингисовна признаётся, что в другой сфере себя уже не представляет. Работа в селе, выращивание сельскохозяйственной продукции, по её мнению, – это удовольствие для души. Главное, относиться к своему делу не как к работе, а как к хобби, тогда всё сложится хорошо.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Айгуль Чингисовна в шутку признаётся, что у них с мужем есть один общий недостаток – они слишком добрые. Не могут равнодушно пройти мимо чужих проблем, всегда готовы прийти на помощь, если это необходимо. Благотворительную помощь на постоянной основе пожилым людям, малоимущим, многодетным семьям и школьникам считают своей святой обязанностью. Именно поэтому руководитель сельхозпредприятия пользуется уважением среди односельчан и уже неоднократно избирается депутатом районного маслихата, ведёт активную работу в этом направлении. Отключённый свет, плохие дороги, вывоз мусора – по любому поводу обращаются к ней жители, и она всегда старается разобраться и помочь.

В своей депутатской деятельности Айгуль Чингисовна постоянно вносит какие-то предложения, просит оказать помощь из бюджета, предлагает его рациональное распределение. Обострённое чувство справедливости, но при этом тактичность и деликатность всегда вызывают уважение коллег и стремление прислушаться к её мнению.

Ни одно мероприятие в селе не обходится без её непосредственного или спонсорского участия. Но главным она считает не спонсорскую помощь, а предоставление односельчанам работы и достойной оплаты, чтобы человек мог гордиться собой и быть востребованным в родном селе.

А где же черпает силы эта неутомимая женщина?

– Наверное, в любви, – с улыбкой отвечает АйгульЧингисовна, – в любви к своей семье, детям, внукам. В любви к земле, на которой я родилась и живу. Каждый день моей жизни, даже если он бывает не очень радостным, даёт понять, что я кому-то нужна. Неоднократно в моей помощи нуждались односельчане, знакомые, и я была счастлива, если смогла им оказать поддержку. Я по-прежнему нужна своему мужу, детям, теперь внукам, друзьям. Не это ли счастье?

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район