Выставка

Феномен лидера

02.12.2021
370
Фото Тлеубека Шаяхмета 

В преддверии Дня Первого Президента РК в Восточно-Казахстанском областном музее-заповеднике  открылась выставка «Казахстанский путь. Роль личности в истории». 

Основу выставки составили экспонаты, переданные в 2007 году в дар музею-заповеднику Музеем Первого Президента. Прежде всего, это содержательная, богато иллюстрированная литература, в том числе серии книг, альбомы, редкие фолианты, фотодокументы, наглядно демонстрирующие историю развития государства, деятельность Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.  

Подробно о представленных экспонатах рассказала экскурсовод областного музея-заповедника Гульбакыт Балтабекова. По её словам, экспозиция богата литературой казахстанских обществоведов, а также трудами самого Елбасы. Примечательна книга Ермухамета Ертысбаева «Казахстан и 
Назарбаев: логика перемен», повествующая об этапах биографии Первого Президента страны – его детстве, юности, деятельности в аппарате ЦК КПСС, политической позиции в период перестройки, а также периоде президентства. Дополняет ряд литература о независимом Казахстане, хронике деятельности Нурсултана Назарбаева по годам, наградах Елбасы. На выставке представлены книги, написанные Первым Президентом Казахстана, в том числе «Казахстанский путь», «В сердце Евразии», «В потоке истории», которые рассказывают о трудных и ярких моментах, изменениях и событиях, произошедших в истории страны, казахского народа. 

Кроме того, среди экспонатов, представленных на выставке, имеются редкие фото, запечатлевшие восточноказахстанцев и Первого Президента РК. В том числе фото Нурсултана Назарбаева с поэтом-фронтовиком, ветераном Великой Отечественной войны, писателем Азильханом Нуршаиховым, Народным героем Республики Казахстан, ветераном Великой Отечественной войны, писателем Касымом Кайсеновым. 

В целом экспозиция «Казахстанский путь. Роль личности в истории» состоит из более 70 экспонатов. Посетить выставку и окунуться в историю государства можно будет весь декабрь. 

Дарья Антон 

Фото Тлеубека Шаяхмета 

02.12.2021
370

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