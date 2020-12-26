Фейерверк подарков и праздничного настроения 

Традиционное новогоднее поздравление от имени Президента Республики Казахстан и акима Восточно-Казахстанской области в этом году прошло хоть и не в привычном формате, но всё же подарило сотням ребят ощущение настоящего праздника и новогоднего волшебства.

К сожалению, сложившаяся эпидемиологическая ситуация не дала возможности маленьким Принцессам, Суперменам и Снежинкам поводить с друзьями весёлый хоровод вокруг новогодней красавицы-ёлки. Но это совсем не значит, что ребята остались без праздника и подарков, ведь Новый год – это время чудес и исполнения желаний.

Сюрпризы, поздравления и, конечно, встреча с главными героями – Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой – были подготовлены для 350 детей области, которым необходимы особая забота и внимание. Это мальчики и девочки в возрасте от 9 до 13 лет, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, а также одарённые ребята, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Очень рады были дети необычайной встрече с главным зимним Волшебником – Дедом Морозом, который, придя к ним домой, лично вручил открытку, книгу, ноутбук и много сладостей от имени Президента Республики Казахстан и акима области. Как и полагается, посещение детей прошло с соблюдением строгих санитарных норм.

Нурай Бошан из посёлка Касыма Кайсенова Уланского района волею судьбы осталась без родителей, она из категории опекаемых. Но девочка не отчаивается, учится на «отлично» и верит в светлое будущее.

– Получить подарок от Президента страны – для меня большая честь, – немного смущаясь, делится Нурай. – Давно мечтала о ноутбуке. Спасибо большое. Это настоящее новогоднее чудо! Пусть в Новый год у всех детей сбудутся самые заветные мечты!

Аким области Даниал Ахметов поздравил юных восточноказахстанцев с наступающим Новым годом посредством социальных сетей.

– Ребята, мне очень приятно, что, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, весь год вы активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, многие из вас становились победителями и призёрами. В современном мире вы должны быть хорошо образованными, конкурентоспособными, нацеленными на самосовершенствование и успех. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, без дополнительного образования невозможно раскрыть весь потенциал детей. Поэтому так важно, чтобы у каждого из вас была возможность бесплатно посещать внеурочно кружки и секции. Мы стараемся, чтобы у вас были лучшие условия для получения достойного образования.

Даниал Ахметов также отметил, что в регионе проведена необходимая работа по обеспечению нуждающихся детей компьютерной техникой. Для них закуплено 33 700 ноутбуков. За год построены три новые школы и пять детских садов.

– Мои юные друзья! Желаю в новом году вам и вашим родителям мира и добра, здоровья, а также большого терпения и мудрости вашим учителям и наставникам! Берегите свою Родину, любите её и будьте патриотами родного Казахстана! – написал в своём поздравлении аким ВКО.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено ВК НМЦРО и ДО «Дарын»