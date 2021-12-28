Феерия талантов наших земляков

Весь год в Восточном Казахстане длился масштабный областной фестиваль искусств «Дала дидары». Он дал уникальную возможность жителям области познакомиться с произведениями региональных мастеров, а также открыть новые имена в сфере искусства.

Фестиваль стал самым значимым мероприятием музея искусств в рамках проекта «Арт заман», инициированного акимом области Даниалом Ахметовым. Над выставкой участники трудились в течение всего юбилейного года. Каждый район, кроме произведений живописи, графики и прикладного искусства, представил большую концертную программу. Залы областного музея искусств объединили всю красоту и неповторимость творческих работ 340 участников. Было представлено более четырёх тысяч картин и композиций декоративно-прикладного искусства.

Пришло время подводить итоги творческой феерии. Завершающим штрихом фестиваля стала выставка, а также награждение победителей конкурса.

Номинацию «Живопись» в проекте достойно представили молодые художники из Катон-Карагая, Тарбагатая, Риддера. По словам работников музея, это закономерно, ведь в районах работают отличные художественные школы. Единогласно победителями в данной номинации были признаны талантливые художники Риддера Валерий Ноздрин и Елизавета Леонова, художники из Тарбагатайского района Алибек Шоканов и Адилет Шокан, житель Аягозского района Аманжол Жуматаев. Лучшим в номинации стал художник Катон-Карагайского района Адилбек Куаныш. Ещё 13 художников из восьми районов области получили поощрительные призы.

– На конкурсе я представил свои работы, написанные по произведениям великого Абая. Считаю, что фестиваль подарил нам уникальный шанс познакомиться с талантливыми людьми, увидеть потрясающие работы. Многие из нас начинали с хобби, но потом это переросло в искусство. Уверен, в будущем фестиваль продолжит свою работу и найдёт новые дарования, – отметил Адилбек Куаныш.

Ценители графики и скульптуры также нашли на выставке произведения высокого художественного уровня.

В номинации «Графика» победителями стали Маргарита Серова, художница из Глубоковского района, Вадим Салманханов из Шемонаихинского района, Еркебулан Жакишев из Тарбагатайского района.

Лучшими в номинации «Скульптура» были признаны работы мастеров из Зайсанского района Даулетбека Сатпаева, Мураткана Донбаева, а также мастера из Аягозского района Бауыржана Оралбаева.

Больше всего работ и номинантов, отмеченных призами, оказалось в сфере декоративно-прикладного искусства, особенно популярном в отдалённых районах области, где сохраняются традиционные ремёсла кочевого быта.

В данной номинации лучшими стали мастера Гулгина Ахметкалиева из Кокпектинского района, Аслан Кыдырханов из города Алтая, Жанара Малекбаева из Бескарагайского района, Аманкуль Донбаева из Зайсанского района, Нуржан Есхожин из Глубоковского района, Инкар Бауыржанкызы из Уланского района. Главный приз получила курчумская мастерица Ираида Шейдер.

Лучшими коллективами признаны музыкальная группа «Бабалар сазы» Тарбагатайского района, ансамбль «Каламкас» Абайского района, фольклорный ансамбль «Карагайлы» Бородулихинского района, вокальный народный ансамбль «Сұлуым» Жарминского района.

Помимо этого, дипломы и подарки были вручены за лучшие сольные номера.

– Я пою со школьных лет, уже семь лет работаю в Доме культуры Шемонаихинского района. Эта награда для меня – ещё один стимул для дальнейшего развития. Каждый раз во время выступления выкладываешься на все сто, стараешься, нервничаешь и переживаешь. Приятно, когда твой талант ценят, – говорит одна из победительниц в номинации Екатерина Бейсембаева.

Завершила фестиваль итоговая выставка, на которой представили всё разнообразие видов и техник прикладного творчества, живописи, графики и скульптуры. Зрители могут увидеть 129 экспонатов от 92 авторов. Итоговая выставка будет открыта для посетителей до конца января 2022 года.

Дарья Антон

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