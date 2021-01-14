Фатальная ошибка 

В Усть-Каменогорске водитель грузового автомобиля насмерть сбил женщину.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло утром 11 января. Водитель «Газели» следовал по новой объездной дороге КШТ – Меновное и, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм, не совместимых с жизнью, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

– По этому факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть человека», – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

Добавим, что в рамках досудебного расследования назначены необходимые судебные экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников